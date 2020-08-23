Учительница математики из Лондона делится различными лайфхаками, которые помогут проще решать математические задачи. В частности, она показала, как легко перемножить многозначные числа.

Видео с этим методом женщина опубликовала в тиктоке, и он оказался настолько популярным, что уже набрал более 25 миллионов просмотров, передает 24 канал.

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По словам учительницы, этот метод умножения широко используют в Японии, но малоизвестен в других странах. По одной из версий, его придумали еще индейцы майя.

Так, быстро и точно можно перемножить двузначные числа, даже без знания таблицы умножения или помощи калькулятора. И такая визуализация очень нравится детям.

Как умножить числа? Для того, чтобы умножить двузначные числа, нужно нарисовать соответствующее цифрам количество линий. После этого посчитать, сколько есть точек пересечения. Последние числа просто записать слева направо.

Метод, как легко умножать цифры: смотрите видео

Но некоторые пользователи отмечают, что им таки быстрее перемножить числа в голове, чем рисовать.

Еще один метод, как можно умножить числа: видео

Добавим, что в аккаунте учительницы "Математика с мисс Чанг" есть много других математических трюков, которыми она делится с детьми и взрослыми.