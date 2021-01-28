Как легко перейти на украинский язык: полезные лайфхаки от языкового омбудсмена
Все услуги в Украине с 16 января должны предоставляться государственным языком. Поэтому, чтобы помочь украинцам перейти на украинский, языковой омбудсмен Тарас Креминь дал полезные советы, которые помогут в этом.
Источник: Тарас Креминь в фейсбуке
Языковой омбудсмен отмечает, что общение с носителями украинского языка может ускорить процесс перехода.
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Также Тарас Креминь добавляет, что не стоит бояться ошибаться и быть настойчивыми в общении на государственном языке.
Как легко перейти на украинский язык: лайфхаки
- общайтесь на украинском с родными, друзьями и даже незнакомцами;
- окружите себя украинским везде – читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку;
- общайтесь с носителями украинского языка, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение. Также можно читать и вдохновляться историями людей, которые уже перешли на украинский;
- всегда говорите на украинском на публике – в магазине, такси, кафе, и требуйте соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке;
- включите украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, а также пишите посты в соцсетях на украинском;
- пользуйтесь украиноязычными версиями сайтов и ищите информацию на украинском в поисковых системах;
- заведите записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов и крылатых выражений.
Советы от преподавательницы
Добавим, что издание УП.Життя поделилось еще советами преподавательницы украинского языка Оксаны Чужой.
Эксперт советует прокачивать знание украинского языка так:
- Говорите медленно
Преподавательница дала совет растягивать слова, как "пьяный человек". По ее словам, пока медленно проговаривается одно слово, "подтягивается" следующее.
- Читайте вслух
Преподавательница рассказала, что когда она читает книгу, то потом начинает говорить теми фразами, которые прочитала в ней. Поэтому она советует ученикам читать все подряд. В частности, среди украинской современной литературы – классика: Жадан, Андрухович, Забужко.
- Записывайте себя
Оксана Чужа посоветовала также записывать видео или аудио с вашим разговорным украинским языком. Можно записывать и диалоги с кем-то знакомым, например, чтобы потом прослушать.
Также эксперт советует слушать аудиокниги, смотреть мультики и писать диктанты.
- Читайте словари, особенно синонимов и антонимов
Ведь иногда бывает, что человек забудет слово – может на несколько минут "впасть в ступор". Что делать? Обходить это слово, подбирать синоним или описание к нему, например.
- Смотрите ютуб-уроки
Правила не всегда просто запомнить. Поэтому здесь можно открыть ютуб и поискать видео по конкретному правилу.
К слову, требование по обслуживанию государственным языком касается не только сферы торговли. В частности, государственным языком должно осуществляться образование любых форм и уровней. При предоставлении каких образовательных услуг должны использовать украинский – читайте в материале.
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