Все услуги в Украине с 16 января должны предоставляться государственным языком. Поэтому, чтобы помочь украинцам перейти на украинский, языковой омбудсмен Тарас Креминь дал полезные советы, которые помогут в этом.

Источник: Тарас Креминь в фейсбуке

Языковой омбудсмен отмечает, что общение с носителями украинского языка может ускорить процесс перехода.

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Также Тарас Креминь добавляет, что не стоит бояться ошибаться и быть настойчивыми в общении на государственном языке.

Как легко перейти на украинский язык: лайфхаки

общайтесь на украинском с родными, друзьями и даже незнакомцами;

с родными, друзьями и даже незнакомцами; окружите себя украинским везде – читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку;

– читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку; общайтесь с носителями украинского языка, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение. Также можно читать и вдохновляться историями людей, которые уже перешли на украинский;

украинского языка, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение. Также можно читать и вдохновляться историями людей, которые уже перешли на украинский; всегда говорите на украинском на публике – в магазине, такси, кафе, и требуйте соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке;

– в магазине, такси, кафе, и требуйте соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке; включите украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, а также пишите посты в соцсетях на украинском;

и в настройках программ, а также пишите посты в соцсетях на украинском; пользуйтесь украиноязычными версиями сайтов и ищите информацию на украинском в поисковых системах;

в поисковых системах; заведите записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов и крылатых выражений.

Советы от преподавательницы

Добавим, что издание УП.Життя поделилось еще советами преподавательницы украинского языка Оксаны Чужой.

Эксперт советует прокачивать знание украинского языка так:

Говорите медленно

Преподавательница дала совет растягивать слова, как "пьяный человек". По ее словам, пока медленно проговаривается одно слово, "подтягивается" следующее.

Читайте вслух

Преподавательница рассказала, что когда она читает книгу, то потом начинает говорить теми фразами, которые прочитала в ней. Поэтому она советует ученикам читать все подряд. В частности, среди украинской современной литературы – классика: Жадан, Андрухович, Забужко.

Записывайте себя

Оксана Чужа посоветовала также записывать видео или аудио с вашим разговорным украинским языком. Можно записывать и диалоги с кем-то знакомым, например, чтобы потом прослушать.

Также эксперт советует слушать аудиокниги, смотреть мультики и писать диктанты.

Читайте словари, особенно синонимов и антонимов

Ведь иногда бывает, что человек забудет слово – может на несколько минут "впасть в ступор". Что делать? Обходить это слово, подбирать синоним или описание к нему, например.

Смотрите ютуб-уроки

Правила не всегда просто запомнить. Поэтому здесь можно открыть ютуб и поискать видео по конкретному правилу.

К слову, требование по обслуживанию государственным языком касается не только сферы торговли. В частности, государственным языком должно осуществляться образование любых форм и уровней. При предоставлении каких образовательных услуг должны использовать украинский – читайте в материале.