В этом году многие школы по всему миру начнут новый учебный год с дистанционной формы обучения, другие будут внедрять смешанное обучение или же приведут детей в школы. Как же учителям подготовиться к онлайн-образованию?

Автор онлайн-курсов и директор отдела онлайн-образования Института технологий в США Дэвид Джойнер предложил полезную инструкцию для учителей-новичков по дистанционному образованию, передает издание "Освитория".

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По его словам, обычно на профессиональную подготовку качественного нового онлайн-курса идет 6-9 месяцев, но, к сожалению, преподаватели и учителя не имеют столько времени и профессиональной команды разработчиков. "Им приходится быстро перейти в онлайн за 2-3 недели, поэтому предлагаю простую и понятную инструкцию для новичков", – сказал Дэвид.

Как овладеть дистанционным обучением

Для начала начинающим учителям следует придерживаться трех принципов: безопасность, простота и студентоцентричность. Последнее – это, по словам эксперта, быть уверенным, что ученики понимают ваши инструкции, но в то же время имеют место для познавательного сомнения.

А под безопасностью Дэвид подразумевает защищенность педагога. "Когда вы работаете с незнакомыми онлайн-инструментами, важно уберечь себя от "провала", – добавил он. Ведь часто ученики смеются над учителем, который забыл включить микрофон первые 10 минут занятия или случайно установил на свое лицо маску. Поэтому если вы этого не хотите, используйте только те онлайн-программы, с которыми хорошо знакомы.

Учитель готовится к онлайн-уроку / Фото stylo24

Дэвид Джойнер разбивает на три составляющие онлайн-обучение:

контент преподавания – информация, знания и навыки, которые учитель должен преподавать через дистанционное обучение;

оценивание работы учащихся;

администрирование самого процесса онлайн-обучения.

Как дистанционно преподавать свой предмет? Очень важно преподавать предмет асинхронно. Например, чтобы дети точно поняли и усвоили материал, его лучше подавать через заранее подготовленных учителей. То есть эксперт советует заранее записывать короткую лекцию для детей.

Преимущества такого подхода:

учителю нужно просто включить веб-камеру и записать понятное объяснение или инструкцию для учащихся;

ваше объяснение вживую через Zoom-урок со всем классом может превратиться на постоянные отвлечения и т.д., а это не сделает занятие эффективным;

записанную лекцию дети смогут посмотреть впоследствии столько раз, сколько это необходимо, останавливаясь для конспектирования;

вам не надо волноваться из-за технических проблем – слабый wi-fi, ограниченное время Zoom-сессии и тому подобное.

После того, как вы запишете свою короткую понятную лекцию-объяснение, дальше можете выполнить следующие простые шаги:

Во время "живого" урока в Zoom спланируйте время так, чтобы класс мог посмотреть ваш видеоролик. И не стоит делать это перед уроком, потому что скорее всего, ученики отложат это на потом, что часто означает "никогда". Пока ученики смотрят видео, они могут задавать вопросы в чате, а вы можете сразу отвечать.

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Как оценивать учеников на дистанционном обучении

Для большинства предметов наиболее эффективной проверкой знаний является написание эссе или сочинения. Или можно выбрать что-то из того, к чему дети привыкли и во время офлайн-обучения: писать собственные высказывания или дискуссионный вопрос после окончания темы.

Еще один метод оценки – это презентация работы или проекта от ученика перед классом. По словам экспертов, живые презентации, пусть даже в формате онлайн, являются мощным социальным и интерактивным видом работы.

Дистанционное образование в Украине / Фото УП

Также ученики видят, что выступать перед аудиторией непросто, но они преодолевают эти вызовы. К тому же, это помогает строить прочные социальные контакты в коллективе. Кроме того, школьники могут записать свое выступление заранее, а все вопросы-ответы следует проводить вживую через видеосвязь.

И третий метод оценки в дистанционном обучении – это тесты и квизы. Это тоже важно, ведь тесты создают то необходимое для прогресса напряжение.

Можно ли обычное расписание перенести в онлайн

Многие учебные заведения по всему миру попытались перевести типичное расписание обучения в онлайн. Но это точно плохая идея. Ведь посадить ребенка за компьютер в 9 утра и транслировать видеоуроки до 4 часов дня с перерывами – не лучшая стратегия.

Ученики долго не выдержат такого расписания. Поэтому важно найти баланс. Рассчитывайте, что ребенок над вашим уроком проводит не больше времени, чем он проводил бы в школе. То есть, есть время урока – 45 минут, и есть время домашнего задания – 15-20 минут. Только в пределах этого можно нагружать ребенка материалом.

Полезные советы для учителя

Выработайте свою политику дедлайнов

Выберите определенный день и время, к которому ученики должны сбросить все задания. И хорошо, если бы каждую неделю это было одновременно. И не выдумывайте разные дни для разных классов, лучше выберите что-то интуитивное: например, сегодня пятница – день дедлайна, и ученики это помнят.

Работайте с ожиданиями

Эксперты советуют обсудить с учениками, что можно, а чего нельзя делать во время онлайн-обучения – от культуры задавать вопросы через поднятие руки иконкой в ​​Zoom до того, сколько часов выделять на чтение материалов.

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Поддерживайте неформальную связь с учениками

Когда вы преподаете в классе, ученики видят вас каждую неделю, они чувствуют вашу вовлеченность и внимание. В онлайн-формате этой тяжелой работы часто не видно. Поэтому возьмите традицию отправлять одно неформальное сообщение в неделю каждому классу, в котором будет смешная картинка, GIFка, фраза-вдохновение или положительный отзыв.

Не бойтесь экспериментировать

Учителя всегда хотят, чтобы у них все получалось идеально, но иногда экспериментировать тоже важно. Готовьте различные методы обучения и смотрите, что работает лучше в онлайн-образовании с определенным классом. И помните, что ученики тоже иногда могут в этом помочь, потому спрашивайте, что им интересно делать на уроке.

Какие инструменты ZOOM учитель может использовать на уроке

Во время онлайн-урока учитель может настраивать много опций: разрешить или запретить комментарии для участников, совместно использовать звук своего компьютера, чтобы что-то демонстрировать и тому подобное.

Учитель может передать управление своим экраном одному из учеников. Например, на своем экране открыть копию страницы задачника и мышкой передать управление ученику, и он будет решать задачи непосредственно на вашем экране. Это будут видеть другие ученики. Тоесть это как вызвать кого-то к доске.

Также в ZOOM можно использовать сессионные залы. Это позволяет объединить учеников в отдельные группы. Так, учитель может распределять участников между группами автоматически или вручную, выделять отдельные группы, которые будут работать, предоствлять им определенное время для обсуждения.