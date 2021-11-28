Легкая математика, правильный украинский и химия: 5 учителей, снимающих крутые видео в тиктоке

Современные дети много времени проводят в соцсетях. Но это не значит, что они только развлекаются. Сейчас многие учителя создали аккаунты в тиктоке и показывают уроки в видео. И дети в восторге от такого подхода.

Ниже читайте пять учительских блогов, которые напоминают веселые шоу и при этом дают знания по школьной программе.

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Легкая математика с Наталией Венгриной

Учительница из Нововолынского лицея №7 Наталья Венгрин ведет блог "Математика легко и просто" и у нее уже 90 тысяч подписчиков в тиктоке.

Первые видео она записывала как продвинутые шпаргалки для своих учеников, которые регулярно забывали определенные правила и формулы. Например, тема 6 класса "Деление дробей" за сутки собрала 10 тысяч просмотров. А "Вычитание дробей от целого" для 5 класса – аж 591 тысячу просмотров!

Наталья Венгрина не просто напоминает азы математики, она решает конкретные примеры в видео. Решение задачи или примера очень подробно записывает и объясняет, и они становятся простыми, как в первом классе.

Смотрите видео Натальи Венгрин:

Учительница будто говорит: конечно, ты сможешь сложить эти простые цифры и получить правильный ответ.

Правильный украинский с Андреем Шимановским

К примеру, как отнять от 6 дробь 3/11, учительница объясняет на шоколадках. Поскольку все не придется ломать, чтобы взять несколько кусков от одной, пишем 5, а последнюю шоколадку измельчаем на столько частей, сколько указано в знаменателе. То есть: 6 – 3/11 = 5 11/11 – 3/11 = 5 8/11.

Андрей, у которого 226 тысяч подписчиков – настоящая звезда молодежных соцсетей. По специальности он профессиональный актер, а еще занимается репетиторством. И его видео совсем не похожи на занятия. Например, скороговорки он превращает в рэп, а исправление речевых ошибок – в забавные и яркие сценки.

Более 650 тысяч просмотров набрало видео, где в поезде репетитор появляется неизвестно откуда, как только звучит ошибочное слово, и исправляет его. Еще 934 тысячи просмотров собрало видео об украинских поздравлениях.

Смотрите видео Андрея Шимановского:

Украинский с филологами на карантине

Две учительницы украинского языка Виктория Булычева и Оксана Гошовская тоже стали популярными в соцсети. Сначала зрителями были только ученики из родного лицея, но потом веселые диалоги завоевали широкую популярность.

Больше всего просмотров (до 100 тысяч) в тех видео, где педагоги исправляют реальные ошибки в объявлениях и рекламе кафе, парикмахерских.

А еще привлекают внимание молодежи те сюжеты, где много эмоций. Скажем, легче запомнить, что парикмахер может после окрашивания сделать тебя рудым, а не рыжим (калька), если Оксана якобы плачет из-за того, как изменился ее имидж.

Смотрите видео Виктории Булычевой и Оксаны Гошовской:

Произведения на ВНО с Наталией Сорокиной

Наталья Сорокина тоже преподает украинский язык и литературу, а также готовит учеников к ВНО как репетитор. И самым большим хитом среди ее занятий в соцсети стали презентации за пол минуты литературных произведений из школьной программы.

Например, если речь идет о романе Панаса Мирного "Разве ревут волы, когда ясли полны?", указано, кого из героев автор называет "полевой царевной" и что главным героем завладевает "хищная тоска". Почти 240 тысяч просмотров видео, где объясняется, как правильно образовывать от имен звательный падеж.

Также блогер рассказывает о самой подготовке к ВНО, нюансы его сдачи. Все эти технические нюансы придают уверенности старшеклассникам.

Смотрите видео Натальи Сорокиной:

Химические опыты с Глебом Репичем

Учитель химии и биологии, ученый Глеб Репич показывает серьезную науку в веселых видео, которые продолжаются в пределах минуты. У блога уже почти 217 тысяч подписчиков. Там нет формул и лекций, а только опыты.

Как сделать дома поддельную икру? А может, еще и со вкусом кока-колы? Как определить, есть ли в металле серебро и т.д. – это все вы найдете в его блоге.

Буквы любовной записки, которая написана исчезающими чернилами, становятся прозрачными под пламенем зажигалки. Эти видео просматривают миллионы детей.

Смотрите видео Глеба Репича:

К слову, ученые провели исследование и выяснили, что каждый второй школьник не хочет возвращаться к онлайн-обучению. Однако кроме желания учиться за партами, украинские школьники стали больше заниматься спортом и читать книги.