Ниже читайте пять учительских блогов, которые напоминают веселые шоу и при этом дают знания по школьной программе.
К теме Уроки химии в тикток: учитель снимает интересные и необычные эксперименты для учеников – видео
Легкая математика с Наталией Венгриной
Учительница из Нововолынского лицея №7 Наталья Венгрин ведет блог "Математика легко и просто" и у нее уже 90 тысяч подписчиков в тиктоке.
Первые видео она записывала как продвинутые шпаргалки для своих учеников, которые регулярно забывали определенные правила и формулы. Например, тема 6 класса "Деление дробей" за сутки собрала 10 тысяч просмотров. А "Вычитание дробей от целого" для 5 класса – аж 591 тысячу просмотров!
Наталья Венгрина не просто напоминает азы математики, она решает конкретные примеры в видео. Решение задачи или примера очень подробно записывает и объясняет, и они становятся простыми, как в первом классе.
Смотрите видео Натальи Венгрин:
Учительница будто говорит: конечно, ты сможешь сложить эти простые цифры и получить правильный ответ.
Правильный украинский с Андреем Шимановским
Андрей, у которого 226 тысяч подписчиков – настоящая звезда молодежных соцсетей. По специальности он профессиональный актер, а еще занимается репетиторством. И его видео совсем не похожи на занятия. Например, скороговорки он превращает в рэп, а исправление речевых ошибок – в забавные и яркие сценки.
Более 650 тысяч просмотров набрало видео, где в поезде репетитор появляется неизвестно откуда, как только звучит ошибочное слово, и исправляет его. Еще 934 тысячи просмотров собрало видео об украинских поздравлениях.
Смотрите видео Андрея Шимановского:
Украинский с филологами на карантине
Две учительницы украинского языка Виктория Булычева и Оксана Гошовская тоже стали популярными в соцсети. Сначала зрителями были только ученики из родного лицея, но потом веселые диалоги завоевали широкую популярность.
Больше всего просмотров (до 100 тысяч) в тех видео, где педагоги исправляют реальные ошибки в объявлениях и рекламе кафе, парикмахерских.
А еще привлекают внимание молодежи те сюжеты, где много эмоций. Скажем, легче запомнить, что парикмахер может после окрашивания сделать тебя рудым, а не рыжим (калька), если Оксана якобы плачет из-за того, как изменился ее имидж.
Смотрите видео Виктории Булычевой и Оксаны Гошовской:
Произведения на ВНО с Наталией Сорокиной
Наталья Сорокина тоже преподает украинский язык и литературу, а также готовит учеников к ВНО как репетитор. И самым большим хитом среди ее занятий в соцсети стали презентации за пол минуты литературных произведений из школьной программы.
Например, если речь идет о романе Панаса Мирного "Разве ревут волы, когда ясли полны?", указано, кого из героев автор называет "полевой царевной" и что главным героем завладевает "хищная тоска". Почти 240 тысяч просмотров видео, где объясняется, как правильно образовывать от имен звательный падеж.
Также блогер рассказывает о самой подготовке к ВНО, нюансы его сдачи. Все эти технические нюансы придают уверенности старшеклассникам.
Смотрите видео Натальи Сорокиной:
Химические опыты с Глебом Репичем
Учитель химии и биологии, ученый Глеб Репич показывает серьезную науку в веселых видео, которые продолжаются в пределах минуты. У блога уже почти 217 тысяч подписчиков. Там нет формул и лекций, а только опыты.
Как сделать дома поддельную икру? А может, еще и со вкусом кока-колы? Как определить, есть ли в металле серебро и т.д. – это все вы найдете в его блоге.
Буквы любовной записки, которая написана исчезающими чернилами, становятся прозрачными под пламенем зажигалки. Эти видео просматривают миллионы детей.
Смотрите видео Глеба Репича:
К слову, ученые провели исследование и выяснили, что каждый второй школьник не хочет возвращаться к онлайн-обучению. Однако кроме желания учиться за партами, украинские школьники стали больше заниматься спортом и читать книги.