Лазерный тренажер и пневматические винтовки: как теперь будут изучать "Защиту Украины" в школах

На днях вступил в силу Типовой перечень средств обучения и оборудования для учебных кабинетов предмета "Защита Украины" в школах. Теперь ученики будут пользоваться макетами автоматов и мин и пневматическими винтовками.

Документ был утвержден приказом МОН от 13 декабря 2021 года. Он определяет, как должен быть оснащен кабинет для учащихся.

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Для того, чтобы учителя имели возможность использовать современные методы и технологии обучения, МОН разработало документ, который определяет, чем могут быть оснащены учебные кабинеты предмета "Защита Украины" в школах.

Эти средства обучения и оборудование будут способствовать формированию у учащейся молодежи жизненно необходимых знаний, умений и навыков по защите Украины, а также действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Что должно быть в кабинете "Защиты Украины"

Согласно документу, количество единиц средств обучения и оборудования для оснащения кабинета определяется в соответствии со средней наполняемостью класса или группы.

Среди снаряжения:

винтовка пневматическая,

гранаты для метания металлические или резиновые,

гранаты учебные,

общевойсковой защитный комплект,

индивидуальный противохимический пакет, каска,

пули в пневматическую винтовку по необходимости,

легкий химический защитный костюм,

магазин автомата,

учебные противотанковые и противопехотные мины,

различные макеты вооружения и материалы для оказания первой медицинской помощи.

Еще в классе должно быть такое оборудование:

интерактивный лазерный стрелковый тренажер,

тренировочные манекены,

носилки,

мишени,

стойки для оружия,

тренажеры для проведения сердечно-легочной и мозговой реанимации, а также для наружного автоматического дефибриллятора.

Также учебные заведения должны укомплектовать биноклями, дозиметрами, компасами, приборами для измерения артериального давления, термометрами, приборами химической разведки, аптечками и бронежилетами.

В МОН добавили, что средства обучения и оборудование должно иметь гигиенический сертификат или заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, технический паспорт на изделие и декларацию о соответствии техническим требованиям.

К слову, МОН и МВД инициировали создание рабочей группы, которая будет заниматься военно-патриотическим воспитанием. Согласно нормам закона, в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки. Детали – в статье.