Документ был утвержден приказом МОН от 13 декабря 2021 года. Он определяет, как должен быть оснащен кабинет для учащихся.
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Для того, чтобы учителя имели возможность использовать современные методы и технологии обучения, МОН разработало документ, который определяет, чем могут быть оснащены учебные кабинеты предмета "Защита Украины" в школах.
Эти средства обучения и оборудование будут способствовать формированию у учащейся молодежи жизненно необходимых знаний, умений и навыков по защите Украины, а также действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Что должно быть в кабинете "Защиты Украины"
Согласно документу, количество единиц средств обучения и оборудования для оснащения кабинета определяется в соответствии со средней наполняемостью класса или группы.
Среди снаряжения:
- винтовка пневматическая,
- гранаты для метания металлические или резиновые,
- гранаты учебные,
- общевойсковой защитный комплект,
- индивидуальный противохимический пакет, каска,
- пули в пневматическую винтовку по необходимости,
- легкий химический защитный костюм,
- магазин автомата,
- учебные противотанковые и противопехотные мины,
- различные макеты вооружения и материалы для оказания первой медицинской помощи.
Еще в классе должно быть такое оборудование:
интерактивный лазерный стрелковый тренажер,
- тренировочные манекены,
- носилки,
- мишени,
- стойки для оружия,
- тренажеры для проведения сердечно-легочной и мозговой реанимации, а также для наружного автоматического дефибриллятора.
Также учебные заведения должны укомплектовать биноклями, дозиметрами, компасами, приборами для измерения артериального давления, термометрами, приборами химической разведки, аптечками и бронежилетами.
В МОН добавили, что средства обучения и оборудование должно иметь гигиенический сертификат или заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, технический паспорт на изделие и декларацию о соответствии техническим требованиям.
К слову, МОН и МВД инициировали создание рабочей группы, которая будет заниматься военно-патриотическим воспитанием. Согласно нормам закона, в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки. Детали – в статье.