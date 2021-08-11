В Латвии к школе будут допускать учеников с сертификатом вакцинации против COVID-19

11 августа 2021 , 14:43
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Источник:

Delfi

Правительство Латвии приняло решение допускать школьников на обучение лишь при наличии сертификата о вакцинации. Но если ученики еще не вакцинировались, они также могут предъявить отрицательный тест или документ о том, что дети переболели COVID-19.

В частности, в школах Латвии могут ввести систему обязательного тестирования на коронавирус. Так, если школьник получит отрицательный тест, он не сможет начать и продолжать обучение в очном режиме.

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И поскольку основное образование является обязательным для детей, а родители несут ответственность, то в этом случае ребенку придется учиться дистанционно из дома.

Сертификат о вакцинации можно будет предъявлять в бумажном и цифровом виде ответственному лицу в школе.

А что с вакцинацией в Украине

Согласно новому постановлению правительства, если регион попадет в оранжевую или красную зону, то там школы и садики, где привито менее 80% работников, будут работать дистанционно.

Однако пока что уровень вакцинации педагогов по Украине еще не достаточны. Так, по состоянию на 10 августа вакцинировались двумя дозами почти 430 тысяч учителей, а первой дозой – 320 тысяч педагогов.

Сколько учителей по областям прошли курс вакцинации:

  • Винницкая – 13 783 учителя,
  • Волынская – 7 134 учителя,
  • Днепропетровская – 24 022 учителя,
  • Донецкая – 5 030 учителей,
  • Житомирская – 13 116 учителей,
  • Закарпатская – 8 863 учителя,
  • Запорожская – 9 422 учителя,
  • Ивано-Франковская – 8 466 учителей,
  • Киев – 41 785 учителей,
  • Киевская – 23 218 учителей,
  • Кировоградская – 7 565 учителей,
  • Луганская – 2 813 учителей,
  • Львовская – 26 770 учителей,
  • Николаевская – 8 019 учителей,
  • Одесская – 10 172 учителя,
  • Полтавская – 14 095 учителей,
  • Ровненская – 9 466 учителей,
  • Сумская – 9 861 учитель,
  • Тернопольская – 9 405 учителей,
  • Харьковская – 18 141 учитель,
  • Херсонская – 8 677 учителей,
  • Хмельницкая – 13 555 учителей,
  • Черкасская – 11 315 учителей,
  • Черновицкая – 7 420 учителей,
  • Черниговская – 8 840 учителей.

Добавим, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков.

Автор: Марія Бондар