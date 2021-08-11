В частности, в школах Латвии могут ввести систему обязательного тестирования на коронавирус. Так, если школьник получит отрицательный тест, он не сможет начать и продолжать обучение в очном режиме.
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И поскольку основное образование является обязательным для детей, а родители несут ответственность, то в этом случае ребенку придется учиться дистанционно из дома.
Сертификат о вакцинации можно будет предъявлять в бумажном и цифровом виде ответственному лицу в школе.
А что с вакцинацией в Украине
Согласно новому постановлению правительства, если регион попадет в оранжевую или красную зону, то там школы и садики, где привито менее 80% работников, будут работать дистанционно.
Однако пока что уровень вакцинации педагогов по Украине еще не достаточны. Так, по состоянию на 10 августа вакцинировались двумя дозами почти 430 тысяч учителей, а первой дозой – 320 тысяч педагогов.
Сколько учителей по областям прошли курс вакцинации:
- Винницкая – 13 783 учителя,
- Волынская – 7 134 учителя,
- Днепропетровская – 24 022 учителя,
- Донецкая – 5 030 учителей,
- Житомирская – 13 116 учителей,
- Закарпатская – 8 863 учителя,
- Запорожская – 9 422 учителя,
- Ивано-Франковская – 8 466 учителей,
- Киев – 41 785 учителей,
- Киевская – 23 218 учителей,
- Кировоградская – 7 565 учителей,
- Луганская – 2 813 учителей,
- Львовская – 26 770 учителей,
- Николаевская – 8 019 учителей,
- Одесская – 10 172 учителя,
- Полтавская – 14 095 учителей,
- Ровненская – 9 466 учителей,
- Сумская – 9 861 учитель,
- Тернопольская – 9 405 учителей,
- Харьковская – 18 141 учитель,
- Херсонская – 8 677 учителей,
- Хмельницкая – 13 555 учителей,
- Черкасская – 11 315 учителей,
- Черновицкая – 7 420 учителей,
- Черниговская – 8 840 учителей.
Добавим, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков.