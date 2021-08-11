В частности, в школах Латвии могут ввести систему обязательного тестирования на коронавирус. Так, если школьник получит отрицательный тест, он не сможет начать и продолжать обучение в очном режиме.

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И поскольку основное образование является обязательным для детей, а родители несут ответственность, то в этом случае ребенку придется учиться дистанционно из дома.

Сертификат о вакцинации можно будет предъявлять в бумажном и цифровом виде ответственному лицу в школе.

А что с вакцинацией в Украине

Согласно новому постановлению правительства, если регион попадет в оранжевую или красную зону, то там школы и садики, где привито менее 80% работников, будут работать дистанционно.

Однако пока что уровень вакцинации педагогов по Украине еще не достаточны. Так, по состоянию на 10 августа вакцинировались двумя дозами почти 430 тысяч учителей, а первой дозой – 320 тысяч педагогов.

Сколько учителей по областям прошли курс вакцинации:

Винницкая – 13 783 учителя,

Волынская – 7 134 учителя,

Днепропетровская – 24 022 учителя,

Донецкая – 5 030 учителей,

Житомирская – 13 116 учителей,

Закарпатская – 8 863 учителя,

Запорожская – 9 422 учителя,

Ивано-Франковская – 8 466 учителей,

Киев – 41 785 учителей,

Киевская – 23 218 учителей,

Кировоградская – 7 565 учителей,

Луганская – 2 813 учителей,

Львовская – 26 770 учителей,

Николаевская – 8 019 учителей,

Одесская – 10 172 учителя,

Полтавская – 14 095 учителей,

Ровненская – 9 466 учителей,

Сумская – 9 861 учитель,

Тернопольская – 9 405 учителей,

Харьковская – 18 141 учитель,

Херсонская – 8 677 учителей,

Хмельницкая – 13 555 учителей,

Черкасская – 11 315 учителей,

Черновицкая – 7 420 учителей,

Черниговская – 8 840 учителей.

Добавим, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков.