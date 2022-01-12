Квита снова назначили главой НАОКВО, которое аккредитует вузы

В правительстве приняли несколько новых кадровых решений. В частности, Сергей Квит теперь снова возглавляет НАОКВО, а Александра Костюченко назначили новым заместителем министра образования.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Квит снова будет руководить НАОКВО

По его словам, Сергея Квита снова назначили главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

Напомним, что в октябре Верховный Суд отменил распоряжение правительства об утверждении состава НАОКВО, а потому агентство потеряло возможность осуществлять свои полномочия. Это сделали из-за нарушения процедуры избрания состава НАОКВО.

Постановление ВС спровоцировало остановку процедур аккредитации образовательных программ, что создавало риск неполучения дипломов студентами. Поскольку по закону документ о высшем образовании выдается вузом только по аккредитованной образовательной программе.

Впоследствии правительство утвердило временный состав НАОКВО, и он совсем не изменился. То есть во временный персональный состав изначально входят те же лица, которые входили в него до решения Верховного Суда.

Другие назначения правительства

Добавим, что в сфере образования также назначили:

Костюченко Александра Владимировича – заместителем министра образования и науки Украины;

Бутенко Андрея Петровича – заместителем главой НАОКВО;

Еременко Елену Владимировну – заместительницей главы НАОКВО;

Моркляника Богдана Васильевича – заместителем главы НАОКВО;

Стучало Наталью Вадимовну – заместительницей главы НАОКВО;

Якименко Александра Васильевича – первым заместителем главы Государственной службы качества образования Украины;

Дуля Ярему Николаевича – заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда;

Старосольскую Саломею Петровну – заместительницей главы Государственной регуляторной службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

Дехтяренко Сергея Стаховича – заместителем главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Уволен/согласовано увольнение:

Дуль Ярема Николаевич – с должности государственного секретаря Минкультуры;

Лещук Юрий Витальевич – с должности первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;

Дехтяренко Сергей Стахович – с должности заместителя государственного секретаря правительства;

Также временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики на Филипченко Татьяну Александровну.

К слову, недавно правительство официально уволило по собственному желанию Игоря Гарбарука с должности заместителя министра образования и науки. К этому привел скандал с платьем его спутницы Кристины Тишкун.