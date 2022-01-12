Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Квит снова будет руководить НАОКВО
По его словам, Сергея Квита снова назначили главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).
Напомним, что в октябре Верховный Суд отменил распоряжение правительства об утверждении состава НАОКВО, а потому агентство потеряло возможность осуществлять свои полномочия. Это сделали из-за нарушения процедуры избрания состава НАОКВО.
Постановление ВС спровоцировало остановку процедур аккредитации образовательных программ, что создавало риск неполучения дипломов студентами. Поскольку по закону документ о высшем образовании выдается вузом только по аккредитованной образовательной программе.
Впоследствии правительство утвердило временный состав НАОКВО, и он совсем не изменился. То есть во временный персональный состав изначально входят те же лица, которые входили в него до решения Верховного Суда.
Другие назначения правительства
Добавим, что в сфере образования также назначили:
- Костюченко Александра Владимировича – заместителем министра образования и науки Украины;
- Бутенко Андрея Петровича – заместителем главой НАОКВО;
- Еременко Елену Владимировну – заместительницей главы НАОКВО;
- Моркляника Богдана Васильевича – заместителем главы НАОКВО;
- Стучало Наталью Вадимовну – заместительницей главы НАОКВО;
- Якименко Александра Васильевича – первым заместителем главы Государственной службы качества образования Украины;
- Дуля Ярему Николаевича – заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда;
- Старосольскую Саломею Петровну – заместительницей главы Государственной регуляторной службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
- Дехтяренко Сергея Стаховича – заместителем главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
Уволен/согласовано увольнение:
- Дуль Ярема Николаевич – с должности государственного секретаря Минкультуры;
- Лещук Юрий Витальевич – с должности первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;
- Дехтяренко Сергей Стахович – с должности заместителя государственного секретаря правительства;
Также временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики на Филипченко Татьяну Александровну.
К слову, недавно правительство официально уволило по собственному желанию Игоря Гарбарука с должности заместителя министра образования и науки. К этому привел скандал с платьем его спутницы Кристины Тишкун.