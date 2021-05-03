Основным принципом квеста является пошаговое выполнение заранее подготовленных задач. То есть это такая поисковая игра с логическими действиями для поиска результата.

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По словам экспертов, квест-урок стимулирует развитие логического мышления, приучает детей размышлять над задачей и анализировать информацию.

Что еще развивают уроки-квесты:

внимательность;

навык получать задания для выполнения;

умение анализировать информацию;

стремление достичь цели;

ловкость и сообразительность;

взаимодействие в команде.

Кроме того, квесты дарят ученикам яркие эмоции, а это положительно влияет на восприятие учебного материала.

Суть квеста

Квест – это командная игра. Поэтому, ученикам надо объединиться в группы и выполнить задачи, которые педагог заранее подготовил и спрятал в разных локациях (подсказкой может служить карта с помеченными локациями).

За правильные ответы игроки получают дополнительные задачи, которые ведут к финальной задаче. Победит та команда, которая первой справится с квестом.

Условия игры: обязательным условием является поиск ключей и решения общих задач игры. Все остальное можно менять.

Отметим, что учитель может подготовить задание по одной учебной дисциплине (или одной теме) или нескольких. Например, это могут быть вопросы или практические задачи (но их лучше чередовать).

Какие могут быть задания

Задания могут быть как на знание предмета, так и на сообразительность, ловкость и умение побороть свои страхи.

Если же задач много, то их можно разложить как билеты на экзамене. Или предложить ученикам достать из шляпы лист с вопросом. Или же учитель или его коллега могут стоять на одной из локаций и ставить командам вопросы.

Варианты заданий:

Рассказать стихотворение. Исправить ошибки в тексте. Работа по лексике или орфографии: выбрать только те карточки, на которых слова написаны без ошибок. Отгадать загадку (ответ на загадку может указывать на место, где спрятана карточка со следующим заданием). Разгадать "загадочное письмо". Для этого учитель должен воском нанести на лист ответ или эскиз изображения. Ученики должны заштриховать лист, чтобы проявить слово или изображение. Отгадать слово-подсказку в ребусе. Найти на картинках различия (5 – 10). Решить небольшой кроссворд. Ответить на вопросы викторины. Составить слова из отдельных букв. Сложить пазл из фрагментов текста. Просканировать QR-код, в котором зашифрована ссылка с задачей. Прочитать текст, написанный справа налево (здесь детям надо воспользоваться зеркалом). Отгадать сказку, что зашифрована в смайлах (емоджи). Выполнить простой физический или химический опыт.

О ключах

В процессе игры команды должны собирать ключи, чтобы дойти до финала. Это могут быть слова, предметы ассоциации для разгадывания кодового слова и тому подобное.

Основной принцип: необходимо собрать полный комплект ключей или можно позволить ученикам воспользоваться неполным комплектом (например, слово можно попробовать отгадать по тем буквами, которые уже есть).

Как организовать квест в школе

Для организации урока-квеста учителям понадобятся: