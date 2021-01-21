В сети уже несколько дней обсуждают скандал вокруг популярной блогерши Таисии Онацкой с ником Di.rubens, которая на видео назвала своей любимой страной Россию, а затем обвинила офицера ВСУ в "войне с мирным населением". Проект Prometheus упомянул, что девушка участвовала в создании их лекций.

Выяснилось, что девушка участвовала в лекциях. "С удивлением мы узнали блогеру школьницу, которая четыре года назад участвовала в создании видео бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch", – написали они на своем фейсбуке.

Интересно Borjomi и Nestle отказались сотрудничать со скандальной блогершей Онацкой

По их словам, тогда Таисия спокойно записывала лекции на украинском и "ничто не предвещало беды".

Мы категорически несогласны с последними высказываниями Di.rubens и вместе с главным автором курса приняли решение снять "Алгоритмы и проекты Scratch" из публикации на платформе для того, чтобы другой лектор мог перезаписать лекции, созданные ею,

- заявили в Prometheus.

Проект онлайн-курсов извинился за неудобства и пообещал восстановить доступ к обновленной версии курса уже весной 2021 года.

Что известно о скандале с блогершей Онацкой