Ничто не предвещало беды: онлайн-курсы Prometheus удалят лекции скандальной блогерши Онацкой
В сети уже несколько дней обсуждают скандал вокруг популярной блогерши Таисии Онацкой с ником Di.rubens, которая на видео назвала своей любимой страной Россию, а затем обвинила офицера ВСУ в "войне с мирным населением". Проект Prometheus упомянул, что девушка участвовала в создании их лекций.
Выяснилось, что девушка участвовала в лекциях. "С удивлением мы узнали блогеру школьницу, которая четыре года назад участвовала в создании видео бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch", – написали они на своем фейсбуке.
Интересно Borjomi и Nestle отказались сотрудничать со скандальной блогершей Онацкой
По их словам, тогда Таисия спокойно записывала лекции на украинском и "ничто не предвещало беды".
Мы категорически несогласны с последними высказываниями Di.rubens и вместе с главным автором курса приняли решение снять "Алгоритмы и проекты Scratch" из публикации на платформе для того, чтобы другой лектор мог перезаписать лекции, созданные ею,
- заявили в Prometheus.
Проект онлайн-курсов извинился за неудобства и пообещал восстановить доступ к обновленной версии курса уже весной 2021 года.
Что известно о скандале с блогершей Онацкой
- Таисия Онацкая – блогер TikTok с никнеймом di.rubens. Скандал вокруг нее вспыхнул после того, как в сети появился ролик на Аллее Небесной Сотни. В нем девушка назвала Россию своей любимой страной. Это видео распространило много людей, среди них-офицер ВСУ Анатолий Штефан.
- После этого история получила широкую огласку. На это Онацкая отреагировала резко – все публикации назвала сфальсифицированными, и начала сразу записывать видео, в которых пригрозила пожаловаться на военного в Минобороны.
- Блогер заявила, что будет судиться со Штефаном. Но в Минобороны предупредили девушку, что ей придется ответить на "контрольный вопрос" – Украина или Россия.
- На что она процитировала свое стихотворение из детства: "Я маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка – мати". И добавила, что с того момента прошло уже много времени, но ничего не изменилось – она украинка и гордится этим.
- К слову, за такие действия блогер Таисия попала в базу "Миротворец".
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