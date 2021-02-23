Шкарлет назвал курсы и количество часов на предметы образовательной программе для 5 – 9 классов
Минобразования утвердило типовую образовательную программу для учащихся 5 – 9 классов. Так, в учебные планы включен новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Источник:Министерство образования и науки
По этой учебной программе начнут учиться уже с сентября 2022 года ученики Новой украинской школы.
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Какие интегрированные курсы получат ученики
Сергей Шкарлет отметил, что у школ есть возможность внедрять в образовательный процесс отраслевые и межотраслевые интегрированные курсы, в частности:
- "Робототехника",
- STEM,
- "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)",
- "История: Украина и мир" и другие.
Также для учащихся 5 – 9 классов будет введен курс "Здоровье, безопасность и благосостояние". Ученики 8 – 9 классов будут изучать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Кроме того, ученики 5 – 6 классов могут по решению школы изучать один из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или другой курс нравственной направленности.
Типичная образовательная программа для базовой школы построена на компетентностном подходе. К ключевым компетентностям принадлежит предприимчивость и финансовая грамотность. У детей необходимо развивать способность к активному участию в жизни общества, управлению собственной жизнью и карьерой, умение решать проблемы,
– отмечают в МОН.
Шкарлет добавил, что учеников нужно приучать к ответственности за принятые решения, чтобы молодежь работала в команде для планирования и реализации проектов, имеющих культурную, общественную или финансовую ценность и тому подобное.
Согласно учебным планам новой типовой образовательной программы для 5 – 9 классов в школах предусмотрено увеличение количества учебных часов на изучение таких предметов:
- украинский язык – на 3,5 часа (с 13,5 до 17)
- иностранный язык – на 2,5 часа (с 15 до 17,5)
- математика – на 5 часов (с 20 до 25);
- естественные предметы – на 2 часа (с 30 до 32);
- информатика – на 1,5 часа (с 7 до 8,5).
К слову, в соответствии с типовой образовательной программой для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Также школы самостоятельно разрабатывать учебные планы.
При 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:
- для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;
- для учащихся 6 класса – 31 час в неделю
- для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;
- для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;
- для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.
Кроме того, определено количество дополнительных часов для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведение индивидуальных консультаций и групповых занятий, для уровня базового среднего образования составляет 227,5 часов. В частности, для у каждого класса она может составлять:
- для учащихся 5 класса – 2 часа в неделю
- 6 класса – 2 часа в неделю
- 7 класса – 1 час в неделю
- 8 класса – 1 час в неделю
- 9 класса – 0,5 часа в неделю.
Что до количества уроков физической культуры, их должно быть не менее 3 в неделю для каждого класса.
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