Минобразования утвердило типовую образовательную программу для учащихся 5 – 9 классов. Так, в учебные планы включен новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

По этой учебной программе начнут учиться уже с сентября 2022 года ученики Новой украинской школы.

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Какие интегрированные курсы получат ученики

Сергей Шкарлет отметил, что у школ есть возможность внедрять в образовательный процесс отраслевые и межотраслевые интегрированные курсы, в частности:

"Робототехника",

STEM,

"Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)",

"История: Украина и мир" и другие.

Также для учащихся 5 – 9 классов будет введен курс "Здоровье, безопасность и благосостояние". Ученики 8 – 9 классов будут изучать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Кроме того, ученики 5 – 6 классов могут по решению школы изучать один из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или другой курс нравственной направленности.

Типичная образовательная программа для базовой школы построена на компетентностном подходе. К ключевым компетентностям принадлежит предприимчивость и финансовая грамотность. У детей необходимо развивать способность к активному участию в жизни общества, управлению собственной жизнью и карьерой, умение решать проблемы,

– отмечают в МОН.

Шкарлет добавил, что учеников нужно приучать к ответственности за принятые решения, чтобы молодежь работала в команде для планирования и реализации проектов, имеющих культурную, общественную или финансовую ценность и тому подобное.

Согласно учебным планам новой типовой образовательной программы для 5 – 9 классов в школах предусмотрено увеличение количества учебных часов на изучение таких предметов:

украинский язык – на 3,5 часа (с 13,5 до 17)

иностранный язык – на 2,5 часа (с 15 до 17,5)

математика – на 5 часов (с 20 до 25);

естественные предметы – на 2 часа (с 30 до 32);

информатика – на 1,5 часа (с 7 до 8,5).

К слову, в соответствии с типовой образовательной программой для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Также школы самостоятельно разрабатывать учебные планы.

При 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:

для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю

для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.

Кроме того, определено количество дополнительных часов для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведение индивидуальных консультаций и групповых занятий, для уровня базового среднего образования составляет 227,5 часов. В частности, для у каждого класса она может составлять:

для учащихся 5 класса – 2 часа в неделю

6 класса – 2 часа в неделю

7 класса – 1 час в неделю

8 класса – 1 час в неделю

9 класса – 0,5 часа в неделю.

Что до количества уроков физической культуры, их должно быть не менее 3 в неделю для каждого класса.