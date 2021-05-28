В каких вузах будут проводить курсы для абитуриентов из оккупированных Крыма и Донбасса

Украина запускает курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Они будут базироваться в 23 вузах и обеспечивать этих детей стипендиями и жильем.

Все подготовительные курсы для таких абитуриентов будут бесплатными. Обращаться в эти вузы абитуриентам из ВОТ можно с 1 по 20 июня. Само обучение будет проходить с 29 июня по 31 августа.

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На такие курсы могут записаться не только жители оккупированных территорий, но и абитуриенты из населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Где будут проводить курсы

Курсы будут проводится на базе этих вузов:

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля Харьковский политехнический институт Мариупольский государственный университет Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета" Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко Донецкий национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Луганский национальный аграрный университет Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Университет государственной фискальной службы Украины Львовский национальный университет имени Ивана Франко Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Приазовский государственный технический университет Донбасский государственный педагогический университет НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Полтавская государственная аграрная академия Донецкий национальный медицинский университет Донбасская государственная машиностроительная академия Херсонский государственный аграрно-экономический университет Луганский государственный медицинский университет Измаильский государственный гуманитарный университет Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко Одесская национальная академия пищевых технологий

Что надо для участия в подготовительных курсах

Абитуриентам из оккупированных территорий, чтобы попасть на курсы по стипендиальному обеспечению нужно:

выбрать вуз из вышеуказанного списка,

обратиться в избранный вуз и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ,

приехать в вуз в период с 1 по 20 июня и лично подать:

– заявление,

– копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) при наличии,

– копию справки переселенца (при наличии),

– справку о присвоении ИНН,

– 4 фото (3х4),

– образовательную декларацию.

На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное среднее образование (то есть после 11 класса). Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе.

Стипендия и жилье

Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен. Также абитуриентам из оккупированных территорий предоставят общежитие.

По итогам каждой учебной дисциплины будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.

К слову, в МОН рассказали, как абитуриенты из оккупированных территорий могут поступить в вузы: