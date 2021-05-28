Все подготовительные курсы для таких абитуриентов будут бесплатными. Обращаться в эти вузы абитуриентам из ВОТ можно с 1 по 20 июня. Само обучение будет проходить с 29 июня по 31 августа.
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На такие курсы могут записаться не только жители оккупированных территорий, но и абитуриенты из населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.
Где будут проводить курсы
Курсы будут проводится на базе этих вузов:
- Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
- Харьковский политехнический институт
- Мариупольский государственный университет
- Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета"
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
- Донецкий национальный технический университет
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Луганский национальный аграрный университет
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
- Университет государственной фискальной службы Украины
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
- Приазовский государственный технический университет
- Донбасский государственный педагогический университет
- НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Полтавская государственная аграрная академия
- Донецкий национальный медицинский университет
- Донбасская государственная машиностроительная академия
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет
- Луганский государственный медицинский университет
- Измаильский государственный гуманитарный университет
- Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко
- Одесская национальная академия пищевых технологий
Что надо для участия в подготовительных курсах
Абитуриентам из оккупированных территорий, чтобы попасть на курсы по стипендиальному обеспечению нужно:
- выбрать вуз из вышеуказанного списка,
- обратиться в избранный вуз и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ,
- приехать в вуз в период с 1 по 20 июня и лично подать:
– заявление,
– копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) при наличии,
– копию справки переселенца (при наличии),
– справку о присвоении ИНН,
– 4 фото (3х4),
– образовательную декларацию.
На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное среднее образование (то есть после 11 класса). Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе.
Стипендия и жилье
Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен. Также абитуриентам из оккупированных территорий предоставят общежитие.
По итогам каждой учебной дисциплины будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.
К слову, в МОН рассказали, как абитуриенты из оккупированных территорий могут поступить в вузы:
- выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина",
- лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре (поступление на бюджет в пределах квоты-2 продлится до 20 августа, на контракт – до 20 сентября),
- сдать на базе образовательного центра два экзамена ГИА (по украинскому языку и истории Украины) и один профильный экзамен (который установит вуз).