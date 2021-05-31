Наказать сомнительных ученых

Сегодня в Верховной Раде и правительстве дипломированных ученых столько, что можно было бы открывать представительство академии наук. Правда, общаясь с некоторыми из них, поневоле закрадывается подозрение, что научная работа, вероятнее всего, купленная. Поскольку человек мало разбирается в написанном в своей же научной работе.

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Собственно, в Украине есть много фирм и фирмочек, которые за относительно небольшие деньги напишут на заказ все: от курсовой до диссертации. Для борьбы с этим явлением депутаты разработали ряд законопроектов. Речь идет о том, какими предлагают внести изменения в Закон Украины "Об образовании" относительно установления ответственности за передачу академических сочинений с нарушением принципов академической добропорядочности (№ 5461 и альтернативный № 5461-1).

Преподаватель с более чем 20-летним стажем Григорий Усатый уверен, что плагиат – это масштабная проблема для Украины. Особенно наглядной она стала после защиты скажем так тенденциозных работ народных избранников и чиновников. Поэтому потуги законотворцев как-то влиять на эту крайне нездоровую ситуацию понятны, однако преподаватель воспринимает такие авторские законодательные инициативы несколько пессимистично-сдержанно.

Кто из политиков попался на громком плагиате:

Авторы законопроекта № 5461 предлагают фактически внести в закон "Об образовании" 2 точечных изменения. Прежде всего, в законопроекте дается определение академического произведения.

Академическое произведение – это произведение, содержащее результат научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или иной творческой деятельности. Он также используется для подтверждения результатов обучения или присвоения образовательных квалификаций, научных степеней или ученых званий.

Также законопроект добавляет к перечню видов нарушений академической добропорядочности такой как "передача или посредничество при передаче автором (авторами) академического произведения или его части третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором". Из анализа законопроекта следует, что академическая недобропорядочность заключается в передаче или посредничестве при передаче произведения третьему лицу для его дальнейшего использования как автором. По убеждению доцента Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Носика, такую формулировку состава академического правонарушения вряд ли можно назвать удачной по нескольким причинам.

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Во-первых, если использование третьим лицом переданного ему произведения будет происходить не в образовательной или научной деятельности, то о нарушении правил академической добропорядочности вообще не может идти речь. В понимании закона "Об образовании" академическая добропорядочность – это совокупность этических принципов и определенных законом правил, которыми должны руководствоваться участники образовательного процесса во время обучения, преподавания и осуществления научной (творческой) деятельности с целью обеспечения доверия к результатам обучения и/или научных (творческих) достижений.

Во-вторых, если третье лицо, которому передано произведение, не использует его в образовательной или научной деятельности, присвоив свое авторство, то, видимо, посягательство на академическую добропорядочность фактически не состоялось.

В-третьих, как объясняет Юрий носик, быть посредниками или реальным автором академического произведения могут те, кто не подпадает под академическую ответственность. Соответственно, такой вид ответственности к ним невозможно применить (повторное прохождение оценки, отчисление из вуза и т. п). Ну не возможно применить академическую ответственность к обычным сотрудникам фирм, которые пишут работы на заказ.

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В-четвертых, если человек использует переданное ему произведение под собственным именем в образовательной или научной деятельности, то такие его действия подпадут под понятие академического плагиата, за которые должно нести ответственность именно это лицо, а не те, кто ему произведение передавал или выступал посредником. Ведь на академическую добропорядочность посягает именно плагиатор.

Законопроектом № 5461-1 предлагается определить видом нарушения академической добропорядочности "предоставление академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности". Такой состав академправопорушення полностью охватывается уже существующим составом нарушения академдобропорядочности – академическим плагиатом, – считает Юрий Носик.

В поиске авторов научных работ

Еще одна законодательная новация заключается в предложении наказывать продавцов работ. Правда, таким образом фактически закрывают двери для возможностей применения закона об ответственности плагиаторов и покупателей.

Кто из народных избранников имеет фальшивый диплом:

Сегодня для покупателей таких работ предусмотрена ответственность. К примеру, за нарушение академической добропорядочности соискатели образования могут быть привлечены к академической ответственности речь идет о повторном прохождении тестирования (контрольная работа, экзамен, зачет), лишение присвоенного педагогического звания, квалификационной категории; лишение права участвовать в работе определенных законом органов или занимать определенные законом должности, отчисление из учреждения образования и тому подобное.

Вводя ответственность для продавца, возникает вопрос – откуда будет поступать информация о таких нарушениях? К примеру, кто-то заказал диссертацию и не рассчитался с заказчиком, поэтому возможен сигнал, и этим фактом займутся. Или другой случай: кого-то из научно-педагогических работников руководитель заставляет писать диссертацию какому-то чиновнику. Будут недовольные. Очевидно, они могут пожаловаться или сделать анонимные сообщения о данных фактах. Сегодня есть обратная связь, а введя ответственность для обеих сторон, закроются лазейки для получения информации. Поэтому, по убеждению Григория Усатого, процедура доказывания будет крайне сложной.

Правонарушители будут понимать, что в случае разглашения будут отвечать обе стороны, поэтому они будут незаинтересованы в этом. Как следствие мы получим негласный закон молчания. К тому же в Украине действует презумпция авторства. При отсутствии доказательств иного, автором произведения считается лицо, указанное в экземпляре произведения. В то же время, никаких обязательных регистрационных или подтверждающих процедур не предусмотрено, – добавляет Григорий Усатый.

Вышеприведенная норма прописана в статье 11 закона "Об авторских и смежных правах". Верховный Суд обращал внимание других судов учитывать это при вынесении решений. Более того, процедура установления авторства довольно длительная. В таком случае доказательством авторства могут служить имеющиеся оригиналы фотографий, рукописи.

Авторы законопроекта отмечают, что в поиске доказательств в фирмах, которые изготавливают на заказ такие работы, можно будет выявить тексты диссертаций. Но эта фирма в свою защиту будет утверждать, что помогает в редактировании, вычитке этой диссертации. Они же имеют право это делать, поскольку авторство не присваивают. Тем более, что соответствующие юридические, в частности правоустанавливающие документы этих фирм, будут содержать такой вид деятельности.

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Встает вопрос – как будут доказывать аутентичность текстов? Для этого сегодня суд может назначать лингвистическую автороведческую экспертизу. Но ведь она драгоценна и длительная во времени. Пока проведут экспертизу, пройдет 3 месяца. А именно этот срок является сроком исковой давности по админправонарушениям. То есть, привлечь к ответственности никого не получится.

Сомнительная законодательная польза

Анализируя законопроект 5461 Григорий Усатый отмечает, что даже если его и примут, то он мало на что повлияет. В то же время он соглашается с выводом научно-экспертного управления ВРУ, специалисты которого забраковали эту законодательную инициативу. По их убеждению, отношения по соблюдению академической добропорядочности определяются как вид нарушений, ответственность за несоблюдение академической добропорядочности должна регулироваться несколько иным образом.

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За нарушение академдобропорядочности у нас предусмотрена ответственность в законодательстве, которое дает инструменты для реагирования на такие факты.

Подытоживая, Юрий Носик отмечает, что принятие мер по повышению уровня академической добропорядочности в Украине является важной и актуальной задачей. Тем не менее, эксперт задается вопросом – какой новый эффект создают эти законодательные новации, действенной ли будет реализация новых правовых норм?

Создание и передачу сочинений другим для недобросовестного академического использования запретить вряд ли возможно. Это предложение соответствует спросу. А вот спрос уменьшить вполне возможно. Нормативно-правового ресурса для этого уже достаточно в действующем законодательстве Украины. Дело, скорее, за организационными, образовательными, экономическими и информационными мероприятиями и временем.