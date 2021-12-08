Купила за 500 гривен: на Ровненщине будут судить работницу школы за поддельный COVID-сертификат

В Ровненской области техработница одной из сельских школ принесла поддельный COVID-сертификат. Она купила его за 500 гривен.

Теперь женщину будут судить, ей грозит ограничение свободы до двух лет.

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Поддельный COVID-сертификат обнаружил директор школы Здолбуновского района у одной из своих подчиненных – 59-летней техработницы.

Он проверял вакцинацию коллектива у семейного врача. И при проверке оказалось, что информации о вакцинации женщины нет.

Сертификат, который был у техработницы, – сфальсифицирован. Медики заявили об этом в полицию еще 5 ноября,

– сообщила пресс-секретарь полиции Светлана Карачун.

Она отметила, что в поддельном документе были недостоверные сведения со штампами, в которых личные данные одного из врачей медучреждения соседней области.

Где женщина купила поддельный сертификат

В ходе расследования было установлено, что жительница Ровненского района купила фальшивый сертификат о вакцинации в сентябре 2021 года.

Техработница была в "торговом заведении", когда к ней подошел мужчина и спросил, делала ли она прививку против коронавируса. Женщина сказала, что нет, и предложил купить у него международный COVID-сертификат за 500 гривен.

"Этот же документ она потом показала руководителю школы", – отметила Светлана Карачун.

Что угрожает техработнице

Правоохранители открыли уголовное производство по факту изготовления и использования поддельных документов.

Техработнице угрожает:

штраф до 50 тысяч рублей;

арест сроком до 6 месяцев;

ограничение свободы сроком до двух лет (нахождение в специальном исполнительном учреждении открытого типа без изоляции от общества, но с обязательным привлечением к работе).

Женщине уже сообщили о подозрении, материалы дела передали в суд. Мужчину, продавшего ей поддельный сертификат, не установили.

К слову, в МОН сообщили, что по состоянию на 3 декабря из всех регионов именно в Ровненской области было больше всего отстраненных из-за отсутствия прививки работников школ – 364 человека.