Куклы и наука: как новации в Донецкой области заставляют учиться и детей, и учителей

В городе Дружковка Донецкой области учителя не только учат, но и сами учатся. Местные педагоги готовы на все – от кукольного театра до научных открытий, чтобы школьный процесс был современным и нескучным.

Дружковская община была создана в 2020 году. В нее входит 20 населенных пунктов Краматорского района Донецкой области, в которых проживает почти 80 тысяч человек. Всего в городе есть 17 учреждений общего среднего образования.

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Новейшие методы обучения

Уже больше года дети и учителя учатся в онлайн-режиме. По словам учительницы математики Дружковского УВК №14 Зои Колесник, она пытается быть в тренде, уметь использовать современные гаджеты и применять их на уроке.



Учителя пытаются освоить современные технологии и работать с детьми онлайн / Фото Unsplash

Зоя Николаевна 28 лет преподает в школе, которую окончила когда-то сама. Говорит, еще до недавнего времени учебный процесс был гораздо более спокойным, ведь нужно постоянно принимать новые вызовы.

Задачи, теорема Пифагора – ничего не меняется. Но меняется то, как мы это детям можем донести, чтобы оно не было таким скучным,

– отметила Зоя Колесник.

Учителя осваивают современные технологии

Обучение учителей в системе образования называют методической работой. К урокам педагоги готовятся после занятий. Активно делятся приобретенным с коллегами и заимствуют идеи за границей.

Обычно на методические отделы возлагалось сопровождение и контроль учебного процесса. Однако на старте реформы Новой украинской школы пришло понимание, что эту работу тоже нужно осовременивать.

Как рассказала соавтор проекта Сервисный образовательно-методический центр Алла Тищенко, на первых занятиях учителя боятся что-то сказать. Они скованные и мало разговаривают.



Работу учителей решили осовременить / Фото с сайта "Децентрализация"

"Как учительница, я их прекрасно понимаю – они боятся сказать что-то неправильно. А как же учитель будет учить ребенка не бояться ошибок, если сам этого боится? И мы решили что-то изменить", – объяснила Алла Тищенко.

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Старый формат методического кабинета для изменений не слишком подходил. Мешали тяжелые столы, а проектор приходилось приносить с собой. Следовательно, вместе с коллегами Алла Тищенко подготовила проект для бюджета участия.

Методический центр SOM-hub

Таким образом выиграли 200 тысяч гривен на новое оборудование и мебель. В Дружковке появился сервисный образовательный методический центр, или SOM-hub.

Современный педагог должен быть креативным, уметь коммуницировать, у него должно быть развито критическое мышление и умение работать в команде. Все это реализуется и происходит всестороннее обучение педагогов именно на нашей платформе,

– акцентировала соавтор проекта Сервисный образовательно-методический центр Людмила Соловьева.

Учительница математики Дружковского УВК №10 Юлия Красиля отметила, что записывает видео во время дистанционных занятий. Это нужно, чтобы дети видели лицо педагога, слышали голос и работали вместе. Она регулярно работает в SOM-hub. Уверяет, что это хорошо прокачивает учительские навыки.

"У нас соединяли столы, и мы, учителя, садились в группах. Нас испытывали так, как мы задание на детях испытываем. Это выход из зоны комфорта, нам было страшно. Я прихожу на урок, и уже совсем по-другому чувствую, по-другому работаю с детьми", – отметила Юлия Красиля.



Дружковский SOM-hub прокачивает учительские навыки / Фото с сайта 06267.com.ua

После методических занятий учительница поняла, что эффективнее группировать детей по уровням знаний, проводить дифференцированное обучение. Таким образом, каждый будет чувствовать себя лидером в группе.

На 6-м году своего преподавания Юлия Красиля стала финалисткой областного конкурса "Учитель года". Для победы, считает, не хватило смелости, так что будет пробовать еще.

Куклы для обучения

Вместо совещаний и собраний в SOM-Hub предлагают новые форматы работы. Речь идет о методических гостиных, мастер-классах, онлайн-курсах, тренингах, саммитах и ​​хенд-мейд мастерских.

Учительница начальных классов Дружковской общеобразовательной школы №8 Ирина Пронина в работе полагается на кукол – слона Босю и Басю. Их она использует на разных уроках.

Слон Бося когда-то был у нас экскурсоводом, когда по предмету "Я исследую мир" мы изучали континент Африку. Он нас проводил по своей родине, рассказывал о ней, дети с большим любопытством слушали. А потом еще и угощал бананами,

– поделилась Ирина Пронина.

Куклы являются результатом участия педагога в методическом ателье на базе SOM-hub. Дидактический хенд-мейд помог в подготовке к Новой украинской школе, когда нужно было брать первый класс по новой программе.

"Я спокойно и с интересом приняла реформирование образования. А что-то новое всегда вызывает сомнения, какие-то негативные эмоции. Это школа, нацеленная на активных детей, развитие конкурентоспособной личности", – рассказала Ирина Пронина.

Методики для самых младших

Открыта дверь SOM-hub и для детей. Их роль в современном образовании тоже меняется – они становятся полноправными партнерами в процессе обучения.

"Я звоню, спрашиваю, можно ли прийти. Мне говорят, что кто-то может принять, я прихожу. Получаю информацию, которая мне в дальнейшем помогает правильно написать проект", – подчеркнула ученица 9 класса Дружковской общеобразовательной школы №9 Татьяна Скачкова.

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Школьнице нужна помощь по внеклассной работе. Татьяна пишет исторический проект для французского конкурса. Для этого консультируется с заслуженной учительницей Украины – историком Ниной Георгиевной.

"Это самая интересная работа учителя-историка – когда ты ведешь ученика на неизвестные страницы. Не только то, что уже известно – ты попадаешь на неизвестное, и ученик является первооткрывателем. Дети открывают то, что до них ни один историк не писал, не знал", – объяснила Нина Макарова.



Нина Макарова: "Самая интересная работа для учителя – когда ведешь ученика на неизвестные страницы" / Фото Инны Аббасовой

Учительница мечтает, чтобы исследовательской работой занимались не только ее подопечные, но и ученики со всего города. Новейшие платформы дают такую ​​возможность.

Кроме этого, в SOM-hub новые роли партнеров образовательного процесса могут осваивать мамы и папы детей. За создание методического центра в 2020 году Дружковка победила в конкурсе "Лучших практик местного самоуправления".

"Я очень рад, что такой небольшой город как Дружковка занял 1 место в этом конкурсе", – отметил Дружковский городской глава Валерий Гнатенко.

Так, совместными усилиями работниц отдела образования, местной власти и общественной поддержки удалось создать уникальное пространство.