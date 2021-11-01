Дружковская община была создана в 2020 году. В нее входит 20 населенных пунктов Краматорского района Донецкой области, в которых проживает почти 80 тысяч человек. Всего в городе есть 17 учреждений общего среднего образования.
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Новейшие методы обучения
Уже больше года дети и учителя учатся в онлайн-режиме. По словам учительницы математики Дружковского УВК №14 Зои Колесник, она пытается быть в тренде, уметь использовать современные гаджеты и применять их на уроке.
Учителя пытаются освоить современные технологии и работать с детьми онлайн / Фото Unsplash
Зоя Николаевна 28 лет преподает в школе, которую окончила когда-то сама. Говорит, еще до недавнего времени учебный процесс был гораздо более спокойным, ведь нужно постоянно принимать новые вызовы.
Задачи, теорема Пифагора – ничего не меняется. Но меняется то, как мы это детям можем донести, чтобы оно не было таким скучным,
– отметила Зоя Колесник.
Учителя осваивают современные технологии
Обучение учителей в системе образования называют методической работой. К урокам педагоги готовятся после занятий. Активно делятся приобретенным с коллегами и заимствуют идеи за границей.
Обычно на методические отделы возлагалось сопровождение и контроль учебного процесса. Однако на старте реформы Новой украинской школы пришло понимание, что эту работу тоже нужно осовременивать.
Как рассказала соавтор проекта Сервисный образовательно-методический центр Алла Тищенко, на первых занятиях учителя боятся что-то сказать. Они скованные и мало разговаривают.
Работу учителей решили осовременить / Фото с сайта "Децентрализация"
"Как учительница, я их прекрасно понимаю – они боятся сказать что-то неправильно. А как же учитель будет учить ребенка не бояться ошибок, если сам этого боится? И мы решили что-то изменить", – объяснила Алла Тищенко.
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Старый формат методического кабинета для изменений не слишком подходил. Мешали тяжелые столы, а проектор приходилось приносить с собой. Следовательно, вместе с коллегами Алла Тищенко подготовила проект для бюджета участия.
Методический центр SOM-hub
Таким образом выиграли 200 тысяч гривен на новое оборудование и мебель. В Дружковке появился сервисный образовательный методический центр, или SOM-hub.
Современный педагог должен быть креативным, уметь коммуницировать, у него должно быть развито критическое мышление и умение работать в команде. Все это реализуется и происходит всестороннее обучение педагогов именно на нашей платформе,
– акцентировала соавтор проекта Сервисный образовательно-методический центр Людмила Соловьева.
Учительница математики Дружковского УВК №10 Юлия Красиля отметила, что записывает видео во время дистанционных занятий. Это нужно, чтобы дети видели лицо педагога, слышали голос и работали вместе. Она регулярно работает в SOM-hub. Уверяет, что это хорошо прокачивает учительские навыки.
"У нас соединяли столы, и мы, учителя, садились в группах. Нас испытывали так, как мы задание на детях испытываем. Это выход из зоны комфорта, нам было страшно. Я прихожу на урок, и уже совсем по-другому чувствую, по-другому работаю с детьми", – отметила Юлия Красиля.
Дружковский SOM-hub прокачивает учительские навыки / Фото с сайта 06267.com.ua
После методических занятий учительница поняла, что эффективнее группировать детей по уровням знаний, проводить дифференцированное обучение. Таким образом, каждый будет чувствовать себя лидером в группе.
На 6-м году своего преподавания Юлия Красиля стала финалисткой областного конкурса "Учитель года". Для победы, считает, не хватило смелости, так что будет пробовать еще.
Куклы для обучения
Учительница начальных классов Дружковской общеобразовательной школы №8 Ирина Пронина в работе полагается на кукол – слона Босю и Басю. Их она использует на разных уроках.
Слон Бося когда-то был у нас экскурсоводом, когда по предмету "Я исследую мир" мы изучали континент Африку. Он нас проводил по своей родине, рассказывал о ней, дети с большим любопытством слушали. А потом еще и угощал бананами,
– поделилась Ирина Пронина.
Куклы являются результатом участия педагога в методическом ателье на базе SOM-hub. Дидактический хенд-мейд помог в подготовке к Новой украинской школе, когда нужно было брать первый класс по новой программе.
"Я спокойно и с интересом приняла реформирование образования. А что-то новое всегда вызывает сомнения, какие-то негативные эмоции. Это школа, нацеленная на активных детей, развитие конкурентоспособной личности", – рассказала Ирина Пронина.
Методики для самых младших
Открыта дверь SOM-hub и для детей. Их роль в современном образовании тоже меняется – они становятся полноправными партнерами в процессе обучения.
"Я звоню, спрашиваю, можно ли прийти. Мне говорят, что кто-то может принять, я прихожу. Получаю информацию, которая мне в дальнейшем помогает правильно написать проект", – подчеркнула ученица 9 класса Дружковской общеобразовательной школы №9 Татьяна Скачкова.
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Школьнице нужна помощь по внеклассной работе. Татьяна пишет исторический проект для французского конкурса. Для этого консультируется с заслуженной учительницей Украины – историком Ниной Георгиевной.
"Это самая интересная работа учителя-историка – когда ты ведешь ученика на неизвестные страницы. Не только то, что уже известно – ты попадаешь на неизвестное, и ученик является первооткрывателем. Дети открывают то, что до них ни один историк не писал, не знал", – объяснила Нина Макарова.
Нина Макарова: "Самая интересная работа для учителя – когда ведешь ученика на неизвестные страницы" / Фото Инны Аббасовой
Учительница мечтает, чтобы исследовательской работой занимались не только ее подопечные, но и ученики со всего города. Новейшие платформы дают такую возможность.
Кроме этого, в SOM-hub новые роли партнеров образовательного процесса могут осваивать мамы и папы детей. За создание методического центра в 2020 году Дружковка победила в конкурсе "Лучших практик местного самоуправления".
"Я очень рад, что такой небольшой город как Дружковка занял 1 место в этом конкурсе", – отметил Дружковский городской глава Валерий Гнатенко.
Так, совместными усилиями работниц отдела образования, местной власти и общественной поддержки удалось создать уникальное пространство.