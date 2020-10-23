Куда обращаться, если в школе или вузе не соблюдаются правила безопасности во время карантина
В Министерстве образования и науки создали горячие линии, куда можно позвонить, чтобы пожаловаться на несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время обучения.
Об этом сообщила пресс-служба официального сайта МОН.
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Так, украинцы могут обращаться с жалобами в Государственную службу качества образования, если они заметили несоблюдение безопасности в школе.
Всего будет работать две "горячие линии" для обращения граждан:
- по вопросам нарушения безопасности в школе или садике: (044) 236-10-50;
- по вопросам нарушения безопасности в вузах: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
Линии для звонков будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных дней).
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Добавим, что в школах сейчас продолжаются осенние каникулы. Однако педагогам посоветовали все равно носить маски и соблюдать дистанцию в школах.
Будут ли учить ученики дистанционно после каникул? В МОН отметили, что после каникул ученики будут учить очно или смешанно в зависимости от эпидемического уровня региона. Однако школьники красной зоны останутся на дистанционном обучении. Зато садики и начальная школа будут работать.
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