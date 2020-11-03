В Минобразования отметили, что в Украине есть центры для поступления абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса. За последние годы количество этих абитуриентов только росло. Какие вузы и специальности стали самыми популярными в 2020 году среди поступающих с оккупированных территорий – читайте в материале.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга по результатам поступления лиц с ТОТ, передает Освіта 24.

Интересно! Почти 80% абитуриентов поступили в вузы на бюджет: данные МОН

Так, в 2016 году через такие центры из оккупированного Крыма поступили в украинские вузы 153 человека, а в 2020 году – почти 400. А с Донбасса в 2016 в вузы поступили 855 абитуриентов, а в 2020 – 1629. Интересно, что в рейтинговых списках в целях безопасности фамилии абитуриентов были зашифрованы.

Какие вузы были самыми популярными среди поступающих

За результаты поступления в 2020 году наиболее привлекательными для поступающих из оккупированного Крыма и Донбасса стали такие заведения высшего образования:

Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля – 180 абитуриентов

Национальный технический университет "Харьковская политехника" – 141 абитуриент

Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Т. Шевченко" – 118 абитуриентов

Мариупольский государственный университет – 93 абитуриента

Горловский институт иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета – 92 абитуриента

При этом, наиболее привлекательным для поступающих на бюджет были следующие специальности:

Медицина – 70

Право – 68

Компьютерные науки – 63

Менеджмент – 58

Экономика – 51 человек.

Пятерка высших учебных заведений по зачислению поступающих из оккупированного Крыма и Донбасса через центры:

Таврический национальный университет имени А. Вернадского – 64 человека ДВЗО "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана" – 34 человека Национальный медицинский университет Богомольца – 20 человек Херсонская государственная морская академия – 18 человек Киевский национальный университет им. Т. Шевченко – 16 человек

Больше всего поступающих было зачислено на следующие специальности: менеджмент (22 человека), Инженерия программного обеспечения (21 человек), медицина (21 человек), право (20 человек), экономика (18 человек).

В 20202 году впервые образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина" были размещены почти во всех учреждениях высшего образования. Их общее количество составляло 195.

С какими наивысшими баллами вступали абитуриенты из оккупированного Крыма и Донбасса? Витренко рассказал, что по данным баз ЕДБО, максимальный конкурсный балл одного из этих поступающих составлял почти 192 балла из 200 возможных.

К слову, всего в Украине было зарегистрировано более 1 миллиона е-заявлений поступающих на бакалавра и магистра. Какие специальности и вузы стали самыми популярными – читайте в материале.

Самые популярные вузы 2020 / инфографика 24 канала