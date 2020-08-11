Из государственного бюджета Министерству образования и науки Украины было выделено 52,5 миллиона гривен, из которых уже использовали абсолютно все средства. Так, в ведомстве говорят, что все пошло на возврат средств участникам пробного ВНО.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

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Там отметили, что деньги были использованы для возврата средств всем участникам пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году. Ведь более 210 тысяч школьников зарегистрировались для его прохождения и оплатили средства, но из-за карантина пробное ВНО не провели.

Сейчас каких-либо изменений относительно дополнительного финансирования образования из Фонда борьбы с COVID-19 нет. Но в ведомстве заверили, что распределение финансов из Фонда борьбы с COVID-19 может меняться до конца сентября этого года.

Сколько денег ушло на пробное ВНО

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что участники пробного ВНО уплатили государству в целом 53 миллиона гривен. При этом из этих средств МОН успело использовать 27 миллионов.

"В целом участниками пробного ВНО было уплачено более 53 миллионов гривен. Но у нас есть остаточные средства, которые не были использованы для проведения пробного тестирования – эта сумма сейчас составляет приблизительно 26 миллионов гривен", – рассказала она.

На что пошли деньги

Средства за прохождение пробного ВНО используют для различных расходов. Отдельно:

разработка тестовых заданий,

макетирование, тиражирование тестовых тетрадей,

подготовка и отправка тестовых тетрадей,

подготовка файлов, текстов для заданий части понимания речи на слух для тестирования по иностранному языку,

создание перевода тестов на языки национальных меньшинств,

информирование участников о ходе регистрации,

создание сервисов для регистрации,

оплата труда привлеченных работников к проведению пробного независимого оценивания,

другие виды работ.

Добавим, ранее 24 канал писал, что глава Профильного комитета по вопросам Образования в ВР предлагал выделить школам средства на маски и антисептики из коронавирусного фонда.