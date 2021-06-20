Куда отправить ребенка на лето: перечень лагерей в Украине

Летние каникулы продлятся вплоть до 1 сентября, поэтому, чтобы дети набрались сил к новому учебному году, их надо отправить на интересный отдых.

Важно Новые правила пребывания детей в летних лагерях: что надо знать родителям

В Киевской области в 2021 году будет работать не менее 10 детских учреждений оздоровления и отдыха. Отдельно:

МДЦ "Артек" (работает круглогодично),

ДОЗ "Волна",

ДОТ "Сокол",

ДОК "Антей",

Вот "Лидер",

ДОТ "Лесной",

ГПЗОВ "Пуща-Водица",

ДЗСТ "Октябрь";

ПДЗОВ "Смена" в Киевской области.

Лагеря от инновационных школ

Ниже читайте подборку лагерей на лето 2021, которые организуют инновационные школы.

Дневной лагерь современных информационных технологий Liko STEM 2.0

Это лагерь полного дня для детей 7 – 15 лет. Лагерь предлагает овладеть такими современными технологиями, как программирование, робототехника, Minecraft Education, разработка видеоигр, медиа и видеоблогинг, 3D моделирование и печать

Ежедневно гостей лагеря ждут четыре урока, полезный ланч, вкусный обед и прогулки на свежем воздухе. На каждом из направлений предусмотрена работа над собственным проектом.

Старт начался 14 июня! Но в течение лета будет это несколько наборов детей.

Даты изменений: 14.06 – 25.06, 28.06 – 09.07, 12.07 – 23.07, 26.07 – 06.08, 09.08 – 20.08

Место проведения: Киев, ул. Композитора Мейтуса 5А, Лико-лицей

Стоимость: 4800 гривен за неделю

Выездной познавательно-развлекательный лагерь в Карпатах от школы Generation22

Записать ребенка в этот лагерь можно по телефону 068-830-73-73. Подробную информацию читайте по ссылке

Это 11-дневный лагерь в Карпатах с уроками английского с native speaker, арт-терапии, выживания в дикой природе, а также с экскурсиями, квестами, экспериментами, походами на Говерлу, Маковицу и многое другое.

Даты смен: 4 – 16 июля

Возрастные группы: 11 – 16 лет

Место проведения: г. Яремче, Ивано-Франковская область

Стоимость: 15 000 гривен. Сюда входит проживание, трехразовое питание, проезд, все экскурсии, занятия и материалы для их проведения.

Дневной лагерь от "Спільношколи"

Контакты для регистрации на смену: 098 526 81 90 (Ярослава). Все детали можно почитать по ссылке.

Во время летней программы в лагере у детей есть возможность с пользой провести время. Ведь там предусмотрены тематические занятия, английский, освоение методологии SCRUM, спортивные игры, время для свободной игры, время для чтения и тому подобное.

Возрастные группы: от 6,5 до 16 лет

Место проведения: Киев, ул. Петропавловская, 37

Стоимость: одна смена (2 недели) – 8 000 гривен.

Даты смен:

Design and Architecture – с 29 июня по 9 июля. Эта смена познакомит детей с архитектурой и дизайном как искусством, которое решает практические задачи. Дети будут знакомиться со зданиями разных эпох, разных стилей и тому подобное..

Connection with the world – с 12 июля по 23 июля. Эта смена расширит представление о разнообразных традициях стран мира, познакомит с языками и культурой других народов. Также там будут handmade-студии, танцевальные мастер-классы, литературные чтения и встречи, спортивные соревнования.

Дневной лагерь с носителями языка "Английский + Экология / Арт"

Детали и регистрация на сайте "Спільшкола" или по телефону +38 (066) 917 51 98.

Одна смена лагеря предполагает:

20 часов мастер-классов на экологическую или творческую тематику,

10 часов экологических/художественных проектов,

10 кулинарных мастер-классов (ежедневно участники готовят себе перекус),

2 тематические экскурсии (в зависимости от специализации изменения),

викторины, ежедневные прогулки с активными играми.

Кроме того, в лагере есть время на игры, прогулки, дружбу, проекты, вкусные обеды, эмоции! И нет перерывов, просмотра фильмов, залипания в гаджетах, ведь все время дети вовлечены в тематические активности.

Даты смен: 22 июня – 2 июля, 5 – 16 июля, 19 – 30 июля, 2 – 13 августа, 16 – 27 августа

Возрастные группы: 6 – 11 лет

Место проведения: в Харькове – Рымарская, 32. В Киеве:

м. Арсенальная, пер. Инженерный, 4-Б

м. Контрактовая Площадь, ул. Верхний Вал, 42-Г

м. Пл. Льва Толстого / м. Дворец Спорта, ул. Шота Руставели, 36

м. Позняки, ул. Драгоманова, 31-Б

м. Театральная, ул. Пушкинская, 20А

м. Нивки, ул. Александровская, 1

м. Голосеевская, просп. Голосеевский, 27

Во Львове:

ул. Коперника, 50

ул. К. Левицкого, 4

просп. Красной Калины, 72

Стоимость: от 3850 гривен до 9400 гривен в зависимости от города и длительности программы (полный или сокращенный). В стоимость входит питание (кулинарный мастер-класс + перекус, обед и перекус вечером), экскурсии, трансфер.

Дневной лагерь Team Camp под Киевом от Team School

Контакты для регистрации на смену – 0 800 758 978. Также можно пройти тестирование для определения уровня английского ребенка на сайте школы

В инновационном лагере Team Camp детей ждет безопасное пространство для жизни и творчества.

В частности, в программе предусмотрены активные игры на свежем воздухе вблизи леса, разнообразные тематические недели, креативные проекты, увлекательные экскурсии, выездные мастер-классы, водные игры и бассейн и тому подобное.

Даты изменений: лагерь работает все лето, поэтому даты надо уточнять

Возрастные группы: от 6 лет до 11 лет

Место проведения: с. Чайки, улица Грушевая 48

Стоимость: 6200 гривны за 2 недели или 3500 гривен за неделю. В стоимость входит программа лагеря и 4-разовое питание.

Выездной проектный кинолагерь MU Самр #знімаємокіно под Киевом

Контакты для регистрации на смену: +380 96 430 60 68

MU camp #знімаємокіно – крутой лагерь на школьных каникулах под Киевом, в котором дети снимают фильмы, работают над интересными проектами, участвуют в развивающих тренингах, творческих и кино-мастер-классах, развлекаются и т.д.

Возраст: для детей 6 – 17 лет

Даты изменений и стоимость:

20 июня – 3 июля "Профессиональное кино", стоимость 26 800 гривен,

4 – 10 июля "Особая смена", стоимость 13 400 гривен,

11 – 17 июля "Совершенно секретно", стоимость 13 400 гривен,

18 – 31 июля "День рождения MU camp", стоимость 27 900 гривен,

1 – 7 августа "Путешествие с MU camp", стоимость смены 13 400 гривен,

8 – 14 августа "Блогерство", стоимость 13 400 гривен,

15 – 21 августа "Творческие студии", стоимость смены в июле 12 300, в августе – 13 400 гривен,

22 – 28 августа "Завершение лета", стоимость 13 400 гривен.

В стоимость включены проживание, питание, бассейн, тренинговая программа, профессиональная техника, мастер-классы от профессионалов из мира кино, работа мастеров и врача, фото- и видеоотчеты.

Место проведения: коттеджный городок в селе Севериновка возле соснового леса, в 20 километрах от Киева по Житомирской трассе.

Международный англоязычный детский лагерь DEC camp

Контакты для регистрации на смену: +380 63 119 26 09 (+Viber) или можно сделать это с помощью сайта

DEC camp образовательное пространство для детей, воспитывающее успешных личностей и авторов своей жизни.

В основе программ лагеря – изучение английского с носителями языка, командная работа в уникальных проектах и активный отдых на свежем воздухе.

Предусмотрены 4 смены и три авторские программы для детей:

Democratic State – дети попытаются воссоздать государственный механизм на собственном примере – будут объединяться в партии, изберут президента лагеря и создадут ряд Министерств.

DEC Republika – здесь будет микс изучения английского с максимальным погружением в спорт и активный отдых. Кемперов ждут экскурсии, занятия английским с носителями языка, множество разнообразных активностей.

Лаборатория подготовки к поступлению в зарубежные вузы DEC Unilab – это интенсив по подготовке подростков к поступлению в вузы Европы или Америки. В основе программы – занятия английским с носителями языка, лекции от приглашенных спикеров, встречи со студентами и выпускниками зарубежных университетов и тому подобное.

Даты смен: 27 июня – 9 июля, 11 июля – 23 июля, 25 июля – 6 августа, 8 августа – 20 августа.

Возрастные группы: 7 – 18 лет

Место проведения: лагеря DEC camp и DEC Unilab в селе Мигово, Черновицкой области, и DEC Republika в селе Сарны, Ровенской области.

Цены довольно высокие – около 35 тысяч гривен. В стоимость входит проживание, 5-разовое питание, 30 часов занятий английским с native-speakers, 15 часов хобби-активностей различных направлений, 20 часов занятий по программе лагеря, круглосуточное сопровождение вожатых и медперсонала и тому подобное.

Дневной проектный лагерь в Буче от Papaya School

Контакты для регистрации: +38 (044) 334 34 01. Дополнительную информацию можно поискать на сайте лагеря

Этот лагерь зарядит вашего ребенка позитивом и новыми впечатлениями. В программе смен – театральное и кулинарное искусство, финансовая грамотность, блогерство, правила планирования путешествий и тому подобное.

Даты смен: 21 – 25 июня, 28 июня – 2 июля, 5 – 9 июля, 12 – 16 июля, 19 – 23 июля, 26 – 30 июля.

Возрастные группы: 6 – 12 лет

Место проведения: г. Буча, ул. Шевченко, 70 A

Стоимость: 4900 гривен за смену, и есть скидки для двух и более детей из одной семьи. В стоимость входит организация развлекательной и тематической программы, 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник).

Дневной лагерь Kebeta Camp от школы Kebeta School

Контакты для регистрации на смену: телефон 0638660605. Сайт лагеря – по ссылке

В программе лагеря предусмотрен скаутинг и прогулки в парковой зоне ВДНХ, развлекательно-исследовательские проекты, читательский клуб, Speaking Club, занятия по IT и инженерии, танцы, пение и актерские представления, тренинги по лидерству и тому подобное.

Даты смен: 5 – 9 июля, 12 – 16 июля, 19 – 23 июля, 26 – 30 июля, 2 – 6 августа, 9 – 13 августа, 16 – 20 августа.

Возрастные группы: 6 – 10 лет

Формат: дневной, с 8:30 до 18:30.

Место проведения: помещение школы Kebeta school в парке ВДНХ (проспект Академика Глушкова 1, павильон 77)

Стоимость: одна смена – 4200 гривен. В стоимость входит трехразовое здоровое питание в столовой и программа.

Контакты для регистрации на смену: https://t.me/Kebeta_Camp_bot или телефон +380638557758. Сайт лагеря – смотрите по ссылке

Больше летних лагерей для отдыха и развития детей вы можете найти на сайте "Дети в городе" по этой ссылке.