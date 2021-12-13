Кто в Украине может закрывать университеты и какие вузы реорганизовали в 2021 году: объяснение

Министерство образования не принимает решения о закрытии, создании или реорганизации вузов. За это отвечают разные органы власти, в зависимости от формы собственности вуза. Какие университеты реорганизовали за последний год читайте в статье.

По данным МОН, информации о том, ожидает ли какой-то университет реорганизация в ближайшее время, "не существует".

К теме Из-за жалоб студентов: в Киевском университете будут мониторить соблюдение языкового закона

Недавняя ситуация с ХНУСА

Студенты Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА) в сентябре создали петицию против реорганизации вуза. Однако она не набрала необходимое количество голосов.

Поэтому 24 ноября Кабмин согласовал реорганизацию вуза – ХНУСА должен объединиться в Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова.

Поэтому студенты ХНУСА вышли на протест, чтобы спасти свою альма-матер. Во время акции студенты сложили принесенные макеты своих работ в черный ящик с надписью "Образование ХНУСА" и разожгли костры. Подробности – читайте здесь.

Кто может закрывать вузы в Украине

В ведомстве МОН отвечают, что "Министерство образования и науки не принимает решения о реорганизации заведений высшего образования".

Там заявили, что согласно статье №32 закона "О высшем образовании" решение об образовании, реорганизации или ликвидации высшего образования принимают:

Кабинет министров Украины – для учреждений государственной формы собственности;

– для учреждений государственной формы собственности; органы местного самоуправления – для заведений коммунальной формы собственности;

– для заведений коммунальной формы собственности; физические или юридические лица согласно закону, в том числе религиозные организации, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке – для учреждений частной формы собственности.

Действительно, все распоряжения насчет упомянутых вузов принимал Кабмин. Документы, в основном, стандартные – название заведения, как его реорганизуют, что будет со студентами и имуществом.

Решение о реорганизации ХНУСА / Скриншот

В распоряжениях не указывают почему реорганизовывают или ликвидируют определенное учреждение. Однако есть приписка, что правительство соглашается с предложением МОН.

Относительно того, какие учреждения уже скоро может ожидать реорганизация или ликвидация, в МОН ответили так: "Информации о предварительном определении количества и расположении учреждений высшего образования, которые должны быть реорганизованы в ближайшее время, не существует".

Какие вузы реорганизовали или закрыли в 2021 году

Еще несколько вузов, которые реорганизовали или закрыли в течение 2021 года:

31 марта правительство приняло решение об образовании Украинского государственного университета науки и технологий с последующим присоединением к нему Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и Национальной металлургической академии Украины.

с последующим присоединением к нему Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и Национальной металлургической академии Украины. Донецкий государственный университет управления Кабмин 22 сентября решил реорганизовать и присоединить к Мариупольскому государственному университету.

Кабмин 22 сентября решил реорганизовать и присоединить к Мариупольскому государственному университету. 6 октября правительство приняло решение о реорганизации Киевского национального торгово-экономического университета . Его должны поделить и создать Государственный торгово-экономический университет и Одесский торгово-экономический профессиональный колледж.

. Его должны поделить и создать Государственный торгово-экономический университет и Одесский торгово-экономический профессиональный колледж. Академию внешней разведки Украины правительство решило ликвидировать на внеочередном заседании 5 ноября. Студентов никуда не перевели, академию никуда не присоединили (по крайней мере в распоряжении об этом ничего нет).

правительство решило ликвидировать на внеочередном заседании 5 ноября. Студентов никуда не перевели, академию никуда не присоединили (по крайней мере в распоряжении об этом ничего нет). 24 ноября Кабмин согласовал реорганизацию еще одного вуза, кроме ХНУСА – Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Его ждет присоединение к Восточноукраинскому национальному университету имени В.Даля.

Добавим, что недавно президент Владимир Зеленский предоставил государственному университету "Одесская политехника" статус национального. С таким предложением выступило правительство. Подробности – читайте здесь.