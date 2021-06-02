Кто такой таргетолог и чем он занимается: все о современной профессии

С развитием технологий люди все чаще выбирают технические профессии. И сегодня хотим рассказать про таргетолога. Это специалист, который занимается размещением и настройкой рекламы в инстаграме, фейсбуке и других соцсетях. Как стать таргетологом и чем он занимается – читайте в статье.
Сейчас профессия таргетолога занимает второе место по актуальности среди рекламодателей из-за массовости соцсетей.
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Чем занимается таргетолог
Главная задача таргетолога – это качественно настроить рекламу под определенную целевую аудиторию. Хороший специалист поможет экономить рекламные бюджеты и привлекать соответствующих клиентов.
Настраивать рекламу можно через таргетинги (параметры), в частности: возраст, профессия, увлечения, место обучения, географическое положение, запросы и тому подобное.
Как таргетологи видят такую информацию пользователей? А мы сами, во время регистрации, заполняем эти параметры в своем профиле в соцсети. В то же время, таргетологи просто собирают эти данные и применяют в рекламных кампаниях.
Когда таргетолог определит целевую аудиторию компании или бренда, он создает креативы – сообщения или баннеры. Ему нужно придумать крутой короткий текст, который заинтересует людей, и создать привлекательную картинку.
С какими видами рекламы работают современные таргетологи:
- реклама в социальных сетях;
- тизерная реклама;
- контекстная и баннерная реклама;
- рассылки;
- push-сообщения и прочее.
Чем таргетолог отличается от SMM-менеджера? SMM-специалист занимается продвижением бренда в социальных сетях, ведением аккаунтов. Его задача – наладить коммуникацию между компанией и клиентами. Зато таргетолог сосредоточен только на рекламе.
Профессия таргетолога становится все популярнее / Фото Unsplash
Эксперты отмечают, что суть профессии таркетолога – это не просто настраивать рекламу. Ему также нужно понимать психологию людей, анализировать различные социальные потребности и разбираться в потребностях разных групп.
Поэтому, чтобы стать хорошим специалистом, также нужно:
- уметь анализировать информацию;
- разбираться в желаниях и потребностях людей, проводить социальные опросы;
- не бояться экспериментировать;
- постоянно развиваться в своем деле, не упуская новшеств профессии;
- креативно подходить к созданию рекламы.
Ведь для каждой целевой аудитории должна быть разная реклама, и здесь все зависит от контингента и подачи материала.
Сколько зарабатывают таргетологи
Зарплата таргетолога зависит от региона и сложности поставленных задач, она варьируется от 8 до 26 тысяч гривен. Так, по данным Work.ua средняя зарплата таргетолога в Украине – 15 000 гривен.
Сколько вакансий таргетолога есть по городам:
- Киев – 369,
- Харьков – 79,
- Одесса – 70,
- Днепр – 65,
- Львов – 60.
В целом вакансий таргетолога на сайте Work.ua около 900.
Откуда работают таргетологи? Примерно 75% таргетологов работают без привязки к офису. Поэтому вы можете настраивать рекламу на пляже, в кафе, дома и тому подобное.
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Как стать таргетологом
В вузах Украины по этой специальности не обучают. Поэтому выход один – курсы, тренинги, вебинары и самообразование. Однако, освоение новой диджитал-профессии не займет долгие годы обучения, понадобится около месяца активного обучения.
Как можно получить образование таргетолога:
- Учиться самостоятельно. В открытых источниках на ютуб есть информация, как стать таргетологом, но она не структурирована. Для эффективного освоения профессии нужна система и комплексный подход.
- Пройти курсы. Это самый легкий и быстрый способ получить работу таргетолога. На них вы сможете эффективно освоить новую профессию под руководством профессионалов. А также получите опыт и наработаете портфолио.
Преимущества и недостатки в работе таргетолога
Преимущества:
- возможность совмещать творчество и аналитику,
- возможность карьерного роста,
- постоянное развитие в профессиональной сфере,
- хорошие специалисты востребованы на рынке,
- способность работать как в офисе, так и удаленно,
- минимум живого общения (для интровертов).
Воскресенье:
- постоянная работа за компьютером приводит к боли в спине, запястьях, пояснице. Также может ухудшиться осанка, возникнуть проблемы со зрением и тому подобное,
- таргетолог должен постоянно повышать квалификацию, потому что постоянно есть нововведения,
- минимум живого общения (для экстравертов),
- на фрилансе надо постоянно искать себе клиентов и проектов.