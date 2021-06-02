Сейчас профессия таргетолога занимает второе место по актуальности среди рекламодателей из-за массовости соцсетей.

К теме Как быстро овладеть новым навыком и выучить материал: 5 проверенных методов

Главная задача таргетолога – это качественно настроить рекламу под определенную целевую аудиторию. Хороший специалист поможет экономить рекламные бюджеты и привлекать соответствующих клиентов.

Настраивать рекламу можно через таргетинги (параметры), в частности: возраст, профессия, увлечения, место обучения, географическое положение, запросы и тому подобное.

Как таргетологи видят такую информацию пользователей? А мы сами, во время регистрации, заполняем эти параметры в своем профиле в соцсети. В то же время, таргетологи просто собирают эти данные и применяют в рекламных кампаниях.

Когда таргетолог определит целевую аудиторию компании или бренда, он создает креативы – сообщения или баннеры. Ему нужно придумать крутой короткий текст, который заинтересует людей, и создать привлекательную картинку.

С какими видами рекламы работают современные таргетологи:

  • реклама в социальных сетях;
  • тизерная реклама;
  • контекстная и баннерная реклама;
  • рассылки;
  • push-сообщения и прочее.

Чем таргетолог отличается от SMM-менеджера? SMM-специалист занимается продвижением бренда в социальных сетях, ведением аккаунтов. Его задача – наладить коммуникацию между компанией и клиентами. Зато таргетолог сосредоточен только на рекламе.


Профессия таргетолога становится все популярнее / Фото Unsplash

Эксперты отмечают, что суть профессии таркетолога – это не просто настраивать рекламу. Ему также нужно понимать психологию людей, анализировать различные социальные потребности и разбираться в потребностях разных групп.

Поэтому, чтобы стать хорошим специалистом, также нужно:

  • уметь анализировать информацию;
  • разбираться в желаниях и потребностях людей, проводить социальные опросы;
  • не бояться экспериментировать;
  • постоянно развиваться в своем деле, не упуская новшеств профессии;
  • креативно подходить к созданию рекламы.

Ведь для каждой целевой аудитории должна быть разная реклама, и здесь все зависит от контингента и подачи материала.

Зарплата таргетолога зависит от региона и сложности поставленных задач, она варьируется от 8 до 26 тысяч гривен. Так, по данным Work.ua средняя зарплата таргетолога в Украине – 15 000 гривен.

Сколько вакансий таргетолога есть по городам:

  • Киев – 369,
  • Харьков – 79,
  • Одесса – 70,
  • Днепр – 65,
  • Львов – 60.

В целом вакансий таргетолога на сайте Work.ua около 900.

Откуда работают таргетологи? Примерно 75% таргетологов работают без привязки к офису. Поэтому вы можете настраивать рекламу на пляже, в кафе, дома и тому подобное.

Читайте также Скрытые привычки гениев: профессор назвал, какие общие черты имеют выдающиеся люди

В вузах Украины по этой специальности не обучают. Поэтому выход один – курсы, тренинги, вебинары и самообразование. Однако, освоение новой диджитал-профессии не займет долгие годы обучения, понадобится около месяца активного обучения.

Как можно получить образование таргетолога:

  • Учиться самостоятельно. В открытых источниках на ютуб есть информация, как стать таргетологом, но она не структурирована. Для эффективного освоения профессии нужна система и комплексный подход.
  • Пройти курсы. Это самый легкий и быстрый способ получить работу таргетолога. На них вы сможете эффективно освоить новую профессию под руководством профессионалов. А также получите опыт и наработаете портфолио.

Преимущества:

  • возможность совмещать творчество и аналитику,
  • возможность карьерного роста,
  • постоянное развитие в профессиональной сфере,
  • хорошие специалисты востребованы на рынке,
  • способность работать как в офисе, так и удаленно,
  • минимум живого общения (для интровертов).

Воскресенье:

  • постоянная работа за компьютером приводит к боли в спине, запястьях, пояснице. Также может ухудшиться осанка, возникнуть проблемы со зрением и тому подобное,
  • таргетолог должен постоянно повышать квалификацию, потому что постоянно есть нововведения,
  • минимум живого общения (для экстравертов),
  • на фрилансе надо постоянно искать себе клиентов и проектов.