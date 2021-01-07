Программирование в современном мире – это очень перспективная и популярная профессия. К тому же, сейчас трудно представить мир без новых технологий, которые существенно облегчают жизнь каждого из нас. Но можно ли самостоятельно войти в IТ-сферу?

Программист – это человек, который обеспечивает других технологиями, а также обновляет их и улучшает функционал, сообщает издание Osvita.ua.

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Всех программистов условно можно разделить на несколько групп:

прикладные (они работают над разработкой общей модели);

системные (их задачи – создание и разработка ядра нового проекта и всех необходимых драйверов);

веб-программисты (они отвечают за внешний вид и наполнение сайта, а также за его верстку).

Как войти в сферу IT

В современном мире сфера IT постоянно развивается. Поэтому к ней может присоединиться любой желающий. Для этого есть несколько эффективных методов.

Профильное образование

Для того чтобы поступить на факультет, нужно на приличном уровне знать английский язык и математику, а также владеть базовыми навыками работы с компьютером.

В таком случае университет даст всем желающим основы программирования и алгоритмов. Но стоит понимать, что такое обучение дает njkmrj основные знания, а IT-сфера требует постоянного развития. В общем, обучение занимает от 4 до 6 лет.

Самообразование

Даже лучшие преподаватели не могут дать всех необходимых знаний. В частности, и из-за того, что на практике вы узнаете больше всего.

Но обязательно стоит заниматься самообразованием. Благодаря этому многие студенты совмещают обучение в университете с получением собственного опыта. Ведь чтобы стать востребованным специалистом, вам нужно постоянно развиваться и самосовершенствоваться.

Для того, чтобы стать программистом, нужно читать соответствующие книги, смотреть видеоуроки и осваивать другую подобную информацию. Все это можно найти в интернете в свободном доступе или же приобрести по доступной цене. Лучше всего читать такие пособия в оригинале (обычно, на английском языке).

Но помните, что полученные теоретические знания непременно нужно применять на практике. Замечательно, если вы имеете наставника или человека, к которому можете обратиться за советом.

Курсы

Лучший метод, который сочетает самообразование и обучение, – это профессиональные курсы. В наше время их очень много, поэтому можно легко выбрать наиболее подходящие. Это могут быть обычные курсы в аудитории или же видео-занятия онлайн.

Курсы длятся, в среднем, полгода. Потому, это прекрасная возможность сэкономить время и средства и при этом получить все необходимые знания. К тому же, на курсах вы получите больше практики, чем теории, в отличие от обучения в университете.

Отметим, что обычно преподавателями на курсах являются опытные специалисты. Следовательно, они смогут поделиться со студентами знаниями и профессиональными секретами.

Стажировка

Многие компании для новых проектов набирают специалистов для стажировки. Обычно приглашают выпускников университетов или курсов, которые проявили себя во время обучения.

Если во время учебы вы проявите себя как можно лучше – вам могут предложить работу на постоянных условиях.

Но выбор, какому пути отдать предпочтение – университет, курсы или самообразование – остается за вами. Все зависит от ваших намерений, возможностей и пожеланий.