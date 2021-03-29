Выход на пенсию и управление большими доходами является необходимой частью планирования финансового будущего. Не каждый имеет время постоянно следить за изменениями в экономике и законодательстве, поэтому часто полезными становятся услуги финансовых советников.

Финансовые советники консультируют людей по вопросам управления деньгами. Они могут просто составлять финансовые планы, или рекомендовать конкретные инвестиционные инструменты и методы сбережений.

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Кто такие финансовые советники

Финансовые консультанты являются профессионалами, которые помогают составлять пенсионные накопительные планы, отвечают на вопросы о страховании жизни и иногда самостоятельно управляют финансами своих клиентов.

Денежные советники могут предлагать множество услуг, в частности:

оценка текущего финансового положения и целей;

разработка планов относительно дальнейших финансовых решений;

поиск методов решения различных финансовых проблем;

создание инвестиционных счетов и денежные вклады;

поиск оптимальных страховых полисов или ипотечных кредитов.

За рубежом такие люди могут иметь различную квалификацию, в частности в США финансовые советники имеют перечень ограниченных полномочий в зависимости от степени образования:

сертифицированный финансовый планировщик;

дипломированный финансовый аналитик;

дипломированный финансовый консультант.

Кто пользуется услугами финансовых советников

Финансовые планировщики являются незаменимыми на крупных предприятиях, а также для людей с большими доходами. Обычно клиенты полностью доверяют свои деньги профессионалам, а те, в свою очередь, мониторят имеющиеся возможности и все финансовые риски.

Воспользоваться услугами финансового консультанта иногда стоит и обычным людям без толстого кошелька. Профессионалы могут порекомендовать лучшие финансовые решения, когда вы:

решили открыть депозит в банке, но не знаете, как это сделать;

начали бракоразводный процесс и хотите узнать все о своих финансовых или имущественных правах;

хотите выйти на фондовый рынок, но не знаете, с чего начать;

колеблетесь в выборе страхового полиса;

хотите откладывать деньги на пенсию;

получили наследство и не знаете, как его оформить.

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Как выбрать финансового советника

Как и все консультанты, финансовые советники должны иметь высшее образование и хорошие рекомендации. Некомпетентный или нечестный планировщик может стоить вам много денег.

Вот несколько важных аспектов, которые помогут отличить профессионала от аматора:

навязчивые советы инвестиций только в один финансовый инструмент;

исключительно дорогие предложения денежных вкладов в конкретные отрасли;

нежелание объяснять вам все детали финансового планирования;

плохая коммуникация, в частности игнорирование звонков или письменных сообщений.

В общем, если вы являетесь владельцем малого или среднего бизнеса, или же владеете небольшой суммой сбережений, финансовые советники могут стать для вас лишь вспомогательным инструментом.

К слову, стоит самостоятельно уделять внимание собственному уровню финансовой грамотности и следить за изменениями на валютных и инвестиционных рынках.

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