Кто такие финансовые советники и какие у них функции
Выход на пенсию и управление большими доходами является необходимой частью планирования финансового будущего. Не каждый имеет время постоянно следить за изменениями в экономике и законодательстве, поэтому часто полезными становятся услуги финансовых советников.
Источник:Investopedia
Финансовые советники консультируют людей по вопросам управления деньгами. Они могут просто составлять финансовые планы, или рекомендовать конкретные инвестиционные инструменты и методы сбережений.
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Кто такие финансовые советники
Финансовые консультанты являются профессионалами, которые помогают составлять пенсионные накопительные планы, отвечают на вопросы о страховании жизни и иногда самостоятельно управляют финансами своих клиентов.
Денежные советники могут предлагать множество услуг, в частности:
- оценка текущего финансового положения и целей;
- разработка планов относительно дальнейших финансовых решений;
- поиск методов решения различных финансовых проблем;
- создание инвестиционных счетов и денежные вклады;
- поиск оптимальных страховых полисов или ипотечных кредитов.
За рубежом такие люди могут иметь различную квалификацию, в частности в США финансовые советники имеют перечень ограниченных полномочий в зависимости от степени образования:
- сертифицированный финансовый планировщик;
- дипломированный финансовый аналитик;
- дипломированный финансовый консультант.
Кто пользуется услугами финансовых советников
Финансовые планировщики являются незаменимыми на крупных предприятиях, а также для людей с большими доходами. Обычно клиенты полностью доверяют свои деньги профессионалам, а те, в свою очередь, мониторят имеющиеся возможности и все финансовые риски.
Воспользоваться услугами финансового консультанта иногда стоит и обычным людям без толстого кошелька. Профессионалы могут порекомендовать лучшие финансовые решения, когда вы:
- решили открыть депозит в банке, но не знаете, как это сделать;
- начали бракоразводный процесс и хотите узнать все о своих финансовых или имущественных правах;
- хотите выйти на фондовый рынок, но не знаете, с чего начать;
- колеблетесь в выборе страхового полиса;
- хотите откладывать деньги на пенсию;
- получили наследство и не знаете, как его оформить.
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Как выбрать финансового советника
Как и все консультанты, финансовые советники должны иметь высшее образование и хорошие рекомендации. Некомпетентный или нечестный планировщик может стоить вам много денег.
Вот несколько важных аспектов, которые помогут отличить профессионала от аматора:
- навязчивые советы инвестиций только в один финансовый инструмент;
- исключительно дорогие предложения денежных вкладов в конкретные отрасли;
- нежелание объяснять вам все детали финансового планирования;
- плохая коммуникация, в частности игнорирование звонков или письменных сообщений.
В общем, если вы являетесь владельцем малого или среднего бизнеса, или же владеете небольшой суммой сбережений, финансовые советники могут стать для вас лишь вспомогательным инструментом.
К слову, стоит самостоятельно уделять внимание собственному уровню финансовой грамотности и следить за изменениями на валютных и инвестиционных рынках.
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