Кто, сколько и за что должен платить в семейной паре: модели бюджетирования на досадном опыте

Финансовые скандалы и недоразумения часто являются причиной разрыва многих отношений. Обычно это случается из-за того, что взрослые стесняются и не хотят обсуждать денежные вопросы со своей второй половинкой.

Исследование американской Школы института семьи и человеческих ресурсов выявило, что в 4 574 парах самым распространенным фактором, который приводит к разводу, есть финансовые проблемы. Рассказываем о моделях семейного бюджетирования на досадном опыте американца, который поделился причиной расставания со своей девушкой в сети.

Интересно Краудфандинг и "ангельские" инвесторы: 6 способов получить капитал для бизнеса

AITA: Я – негодяй?

В английском языке существует выражение АIТА (Am I The Asshole?), что на русском примерно звучит как вопрос: "Я – негодяй?". На платформе Reddit американец под таким заголовком поделился собственным опытом развода с девушкой из-за некомфортной финансовой ситуации.

В посте говорится, что парень отправился в отпуск с родителями, и решил взять с собой свою девушку. К слову, он происходит из богатой семьи и зарабатывает около 150 тысяч долларов в год, а его вторая половинка, как выяснилось впоследствии, только 45 тысяч, то есть более чем в три раза меньше.

Девушке пришлось устроиться на вторую работу, чтобы все-таки поехать на отдых с любимым. Однако и этого не хватило, чтобы покрыть все расходы – пришлось отказываться от некоторых развлечений и посещения ресторанов, ведь это было слишком дорого для ее бюджета.

После отпуска пара разошлась. Парень убежден, что это произошло именно из-за финансового недоразумения, и решил спросить пользователей Reddit их мнения:

Я – негодяй (в этой ситуации - ред. 24 канал)? Почему она мне просто не сказала, что не может столько потратить на отпуск? Я бы с удовольствием покрыл те расходы, и все было бы нормально,

– написал американец.

Как отреагировали в комментариях

Мысли пользователей Reddit разделились. Кто-то обвинил парня в невнимании к своей любимой, а кто-то – наоборот, поддержал юношу. Интересной была дискуссия о неправильно выбранной модели бюджетирования, а точнее – об ее отсутствии.

В выстраивании будущих отношений парню посоветовали сразу же обсуждать финансы со своей второй половинкой и выбирать подходящий тип семейного бюджетирования, который будет удобным для каждого.

Интересно Неуверенные и незаинтересованны: 5 самых распространенных мифов о женщинах и инвестициях

Совместный бюджет

Все заработанные мужчиной и женщиной деньги принадлежат им обоим и они вместе решают, как их тратить. Все расходы пары, даже на личные нужды, должны быть согласованы, распределены, сочтены. Такая модель наиболее традиционная для украинских семей, в которых оба зарабатывают, или же в семьях с детьми. Обычно женщина является главным экономистом, который контролирует и распределяет семейный бюджет.

Равноправный бюджет

Все расходы пара распределяет поровну. Обычно на общий счет ежемесячно каждый вносит оговоренную сумму, которую потом тратят на оплату коммунальных услуг, продукты, платежи по кредитам и другие необходимые расходы. В Украине открыть совместный банковский счет невозможно, но можно оформить две карточки к одному счету.

Солидарный бюджет

Взносы в семейный бюджет пропорциональны доходам каждого. Соотношение взносов может быть, например, 90 процентов на 10 процентов, в зависимости от уровня доходов мужчины и женщины. Все зависит от ежемесячных затрат и общих целей. У каждого остается часть дохода, которую он может использовать так, как считает нужным. Именно эту модель больше всего советовали американцу "с разбитым сердцем".

Интересно Проверьте кошелек и поведение: готовы ли ваши финансы к выходу из пандемического кризиса

Независимые бюджеты

Эта модель лучше всего подходит для современных пар, которые самодостаточные, финансово обеспечены, и не готовы уступать собственной финансовой свободой. Обычно оба имеют отдельные банковские счета, распоряжаются деньгами по своему усмотрению и не контролируют друг друга. Деньги объединяются только на общие цели, такие как покупка недвижимости, обучение детей или семейный отдых.

Финансовая зависимость

Модель финансовых отношений, когда один из пары полностью удерживает другого. По статистике, чаще мужчины удерживают женщин, но иногда бывает и наоборот. Больше всего такая модель распространена среди пар с большой разницей в возрасте и доходах. Отличие от первой модели в том, что финансовые вопросы полностью контролирует тот, кто зарабатывает деньги.

Формировать и обсуждать семейный бюджет необходимо ежемесячно. Распечатать все необходимое помогут принтеры. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.