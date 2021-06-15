Кто сегодня инвестирует в акции больше всего: интересные данные Бомбейской биржи

Инвестор сегодня – уже давно не пузатый 60-летний дядя, которому в девяностых удалось поймать большой куш. Об этом, в частности, свидетельствуют свежие данные Бомбейской фондовой биржи.

Глобальный рынок финансовых инструментов становится все доступнее для разных слоев населения и граждан различных государств. Бомбейская фондовая биржа (BSE) провела анализ портфолио своих участников, и определила, что 62% инвесторов в акции компаний являются младшими 40 лет.

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Популяция инвесторов на бирже в возрасте от 20 до 30 лет, в свою очередь, достигла 24%. При этом, статистически младшим инвесторам удается выгоднее покупать и продавать акции, чем старшим.

Такие данные BSE удалось получить благодаря исследованию базы вкладчиков на основе уникального клиентского кода (UCC).

Без проблем не обошлось

Несмотря на положительную статистику, вместе с выгодными инвестициями, молодые трейдеры более склонны к заключению импульсивных сделок, и так же часто теряют заработанный капитал.

Это прежде всего обусловлено низким уровнем финансового образования, недостатками денежного поведения и нехваткой навыков финансовой грамоты.

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