Глобальный рынок финансовых инструментов становится все доступнее для разных слоев населения и граждан различных государств. Бомбейская фондовая биржа (BSE) провела анализ портфолио своих участников, и определила, что 62% инвесторов в акции компаний являются младшими 40 лет.
Интересно Инвестиции и финансовая грамотность: что нужно знать участникам фондового рынка
Популяция инвесторов на бирже в возрасте от 20 до 30 лет, в свою очередь, достигла 24%. При этом, статистически младшим инвесторам удается выгоднее покупать и продавать акции, чем старшим.
Такие данные BSE удалось получить благодаря исследованию базы вкладчиков на основе уникального клиентского кода (UCC).
Без проблем не обошлось
Несмотря на положительную статистику, вместе с выгодными инвестициями, молодые трейдеры более склонны к заключению импульсивных сделок, и так же часто теряют заработанный капитал.
Это прежде всего обусловлено низким уровнем финансового образования, недостатками денежного поведения и нехваткой навыков финансовой грамоты.