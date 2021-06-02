Кто стал ректором Харьковского университета Каразина: результаты выборов 2021

Второй тур выборов ректора Харьковского национального университета имени Василия Каразина состоялся 2 июня 2021 года. Победу одержала Татьяна Кагановская.
Кто стал ректором ХНУ им. В. Каразина
В Харьковском университете Каразина состоялись выборы ректора. Первый тур выборов прошел 26 мая. Среди четырех кандидатов, двое получили больше всего голосов.
К теме Украинский университет прекратил сотрудничество с вузами Беларуси
Так, во втором туре, который прошел 2 июня, приняли участие декан юридического факультета Татьяна Кагановская и директор учебно-научного института "Физико-технического факультета" Игорь Горка.
Больше всего голосов набрала Кагановская. Поэтому, она стала новым ректором. О ее победе сообщили СМИ, однако официальных результатов еще не объявили.
Результаты второго тура выборов ректора:
- Татьяна Кагановская – 1162 голоса;
- Игорь Горка – 940 голосов.
Явка составила 94%. Третье и четвертое место заняли декан факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Сергей Шульга и декан физического факультета Руслан Вовк.
Что известно о Татьяне Кагановской
- Татьяна Евгеньевна Кагановская родилась 11 октября 1975 года. Она – дочь бывшего главы администрации президента, председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.
- Она – профессор, доктор юридических наук, декан юридического факультета ХНУ имени Каразина. Также она заслуженная юрист Украины, награждена орденом княгини Ольги III степени.
- Тем не менее, издание Liga.Life выяснило, что у диссертации Татьяны Кагановской есть целые абзацы и части страниц, которые слово в слово повторяют чужие научные работы.
Добавим, что предыдущий руководитель ХНУ Виль Бакиров после 22 лет на посту ректора написал заявление об увольнении и не участвовал в выборах. Отставка 75-летнего ректора стала неожиданностью для города. Он объяснил свой поступок тем, что ему стало трудно совмещать административные и профессорские функции.
К слову, в марте нового ректора выбрали в Киевском национальном университете Тараса Шевченко. Второй тур прошел 24 марта 2021 года, а победу одержал профессор Владимир Бугров.