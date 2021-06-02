Кто стал ректором ХНУ им. В. Каразина

В Харьковском университете Каразина состоялись выборы ректора. Первый тур выборов прошел 26 мая. Среди четырех кандидатов, двое получили больше всего голосов.

К теме Украинский университет прекратил сотрудничество с вузами Беларуси

Так, во втором туре, который прошел 2 июня, приняли участие декан юридического факультета Татьяна Кагановская и директор учебно-научного института "Физико-технического факультета" Игорь Горка.

Больше всего голосов набрала Кагановская. Поэтому, она стала новым ректором. О ее победе сообщили СМИ, однако официальных результатов еще не объявили.

Результаты второго тура выборов ректора:

Татьяна Кагановская – 1162 голоса;

Игорь Горка – 940 голосов.

Явка составила 94%. Третье и четвертое место заняли декан факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Сергей Шульга и декан физического факультета Руслан Вовк.

Что известно о Татьяне Кагановской

Татьяна Евгеньевна Кагановская родилась 11 октября 1975 года. Она – дочь бывшего главы администрации президента , председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.

, председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева. Она – профессор, доктор юридических наук, декан юридического факультета ХНУ имени Каразина. Также она заслуженная юрист Украины, награждена орденом княгини Ольги III степени.

III степени. Тем не менее, издание Liga.Life выяснило, что у диссертации Татьяны Кагановской есть целые абзацы и части страниц, которые слово в слово повторяют чужие научные работы.

Добавим, что предыдущий руководитель ХНУ Виль Бакиров после 22 лет на посту ректора написал заявление об увольнении и не участвовал в выборах. Отставка 75-летнего ректора стала неожиданностью для города. Он объяснил свой поступок тем, что ему стало трудно совмещать административные и профессорские функции.

К слову, в марте нового ректора выбрали в Киевском национальном университете Тараса Шевченко. Второй тур прошел 24 марта 2021 года, а победу одержал профессор Владимир Бугров.