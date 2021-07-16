Конкурсная процедура назначения руководителей предусмотрена для школ, ИРЦ и центров профессионального развития.

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Выбор директора школы происходит в несколько этапов:

  • Утверждение положения о конкурсе.
  • Формирование комиссии.
  • Принятие решения о проведении конкурса.
  • Объявление о конкурсе.
  • Утверждение документов.
  • Ознакомление кандидата с учреждением образования, быть директором которого он претендует.
  • Проведение конкурсной процедуры, которая делится на 3 этапа: проверка знания законодательства в сфере образования, выполнение ситуационного задания и презентация перспективного плана развития учреждения.
  • Определение победителя и обнародование результатов.

Отметим, что решение о конкурсе нужно принять не менее чем за два месяца до окончания контракта предыдущего директора. Или вместе с утверждением устава нового заведения.

Принимать документы от кандидатов можно от 20 до 30 календарных дней со дня объявления конкурса.

После того как завершается прием документов, в течение 5 рабочих дней вы должны ознакомиться с ними, определить, кого вы допускаете к конкурсу, опубликовать список кандидатов.

Какие документы подают кандидаты:

  • Заявление на участие в конкурсе с предоставлением согласия на обработку персональных данных.
  • Автобиография и/или резюме (по выбору участника конкурса).
  • Копия паспорта гражданина Украины.
  • Копия документа о высшем образовании (с приложением, которое является его неотъемлемой частью) не ниже образовательной степени магистра (специалиста).
  • Документ, подтверждающий свободное владение государственным языком.
  • Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж педагогической (научно-педагогической) работы не менее трех лет на день их представления (кроме частных или корпоративных заведений).
  • Справка об отсутствии судимости.
  • Справка о прохождении психиатрического осмотра.
  • Мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

Далее в течение 5 рабочих дней надо ознакомить кандидатов с заведением и коллективом. В условиях пандемии можно это сделать дистанционно.

После того производится выбор. Результаты надо опубликовать в течение 2 рабочих дней после завершения конкурса. Победителю дают 3 рабочих дня, чтобы должностное лицо или руководитель уполномоченного органа назначил победителя и заключил с ним договор.


Сроки проведение конкурса на должность директора / Инфографика НУШ

  • Недееспособный человек или гражданская дееспособность которого ограничена.
  • Имеет судимость за совершение преступления.
  • Лишен права занимать соответствующую должность. Например, если директор был на должности дважды подряд в одной школе, то в третий раз его нельзя допустить к конкурсу.
  • Если по решению суда человек признан виновным в совершении коррупционного правонарушения.
  • По решению суда признан виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией.
  • Подпадает под запрет, установленный Законом Украины “Об очищении власти”.
  • Добавим, что все остальные, кто не подпадают под запрет, могут претендовать на должность директора.

Досрочное расторжение трудового договора есть в законе. В частности, основаниями являются:

  • нарушение требований закона относительно языка образовательного процесса,
  • нарушение закона о доступности информации на сайте,
  • нарушения прав учащихся и работников, установленные решением суда,
  • систематическое ненадлежащее исполнение других обязанностей.

К слову, 3 1 сентября директоры всех львовских школ будут получать зарплату около тысячи долларов. Кроме того, во Львове в этом году ищут новых директоров для 44 школ.