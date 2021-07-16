Конкурсная процедура назначения руководителей предусмотрена для школ, ИРЦ и центров профессионального развития.
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Выбор директора школы происходит в несколько этапов:
- Утверждение положения о конкурсе.
- Формирование комиссии.
- Принятие решения о проведении конкурса.
- Объявление о конкурсе.
- Утверждение документов.
- Ознакомление кандидата с учреждением образования, быть директором которого он претендует.
- Проведение конкурсной процедуры, которая делится на 3 этапа: проверка знания законодательства в сфере образования, выполнение ситуационного задания и презентация перспективного плана развития учреждения.
- Определение победителя и обнародование результатов.
Как провести конкурс на должность руководителя образовательного учреждения
Отметим, что решение о конкурсе нужно принять не менее чем за два месяца до окончания контракта предыдущего директора. Или вместе с утверждением устава нового заведения.
Принимать документы от кандидатов можно от 20 до 30 календарных дней со дня объявления конкурса.
После того как завершается прием документов, в течение 5 рабочих дней вы должны ознакомиться с ними, определить, кого вы допускаете к конкурсу, опубликовать список кандидатов.
Какие документы подают кандидаты:
- Заявление на участие в конкурсе с предоставлением согласия на обработку персональных данных.
- Автобиография и/или резюме (по выбору участника конкурса).
- Копия паспорта гражданина Украины.
- Копия документа о высшем образовании (с приложением, которое является его неотъемлемой частью) не ниже образовательной степени магистра (специалиста).
- Документ, подтверждающий свободное владение государственным языком.
- Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж педагогической (научно-педагогической) работы не менее трех лет на день их представления (кроме частных или корпоративных заведений).
- Справка об отсутствии судимости.
- Справка о прохождении психиатрического осмотра.
- Мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.
Далее в течение 5 рабочих дней надо ознакомить кандидатов с заведением и коллективом. В условиях пандемии можно это сделать дистанционно.
После того производится выбор. Результаты надо опубликовать в течение 2 рабочих дней после завершения конкурса. Победителю дают 3 рабочих дня, чтобы должностное лицо или руководитель уполномоченного органа назначил победителя и заключил с ним договор.
Сроки проведение конкурса на должность директора / Инфографика НУШ
Кто не может быть директором школы
- Недееспособный человек или гражданская дееспособность которого ограничена.
- Имеет судимость за совершение преступления.
- Лишен права занимать соответствующую должность. Например, если директор был на должности дважды подряд в одной школе, то в третий раз его нельзя допустить к конкурсу.
- Если по решению суда человек признан виновным в совершении коррупционного правонарушения.
- По решению суда признан виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией.
- Подпадает под запрет, установленный Законом Украины “Об очищении власти”.
- Добавим, что все остальные, кто не подпадают под запрет, могут претендовать на должность директора.
Какие есть основания, чтобы уволить директора
Досрочное расторжение трудового договора есть в законе. В частности, основаниями являются:
- нарушение требований закона относительно языка образовательного процесса,
- нарушение закона о доступности информации на сайте,
- нарушения прав учащихся и работников, установленные решением суда,
- систематическое ненадлежащее исполнение других обязанностей.
К слову, 3 1 сентября директоры всех львовских школ будут получать зарплату около тысячи долларов. Кроме того, во Львове в этом году ищут новых директоров для 44 школ.