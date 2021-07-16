Конкурсная процедура назначения руководителей предусмотрена для школ, ИРЦ и центров профессионального развития.

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Выбор директора школы происходит в несколько этапов:

Утверждение положения о конкурсе.

Формирование комиссии.

Принятие решения о проведении конкурса.

Объявление о конкурсе.

Утверждение документов.

Ознакомление кандидата с учреждением образования, быть директором которого он претендует.

Проведение конкурсной процедуры, которая делится на 3 этапа: проверка знания законодательства в сфере образования, выполнение ситуационного задания и презентация перспективного плана развития учреждения.

Определение победителя и обнародование результатов.

Как провести конкурс на должность руководителя образовательного учреждения

Отметим, что решение о конкурсе нужно принять не менее чем за два месяца до окончания контракта предыдущего директора. Или вместе с утверждением устава нового заведения.

Принимать документы от кандидатов можно от 20 до 30 календарных дней со дня объявления конкурса.

После того как завершается прием документов, в течение 5 рабочих дней вы должны ознакомиться с ними, определить, кого вы допускаете к конкурсу, опубликовать список кандидатов.

Какие документы подают кандидаты:

Заявление на участие в конкурсе с предоставлением согласия на обработку персональных данных.

Автобиография и/или резюме (по выбору участника конкурса).

Копия паспорта гражданина Украины.

Копия документа о высшем образовании (с приложением, которое является его неотъемлемой частью) не ниже образовательной степени магистра (специалиста).

Документ, подтверждающий свободное владение государственным языком.

Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж педагогической (научно-педагогической) работы не менее трех лет на день их представления (кроме частных или корпоративных заведений).

Справка об отсутствии судимости.

Справка о прохождении психиатрического осмотра.

Мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

Далее в течение 5 рабочих дней надо ознакомить кандидатов с заведением и коллективом. В условиях пандемии можно это сделать дистанционно.

После того производится выбор. Результаты надо опубликовать в течение 2 рабочих дней после завершения конкурса. Победителю дают 3 рабочих дня, чтобы должностное лицо или руководитель уполномоченного органа назначил победителя и заключил с ним договор.

Важно! Директор школы может быть в должности 6 лет. Если человек не имел опыта руководящей должности, с ним заключают договор на 2 года. Если это время истекает и все довольны, то без конкурса можно продлить контракт еще на 4 года.



Сроки проведение конкурса на должность директора / Инфографика НУШ

Кто не может быть директором школы

Недееспособный человек или гражданская дееспособность которого ограничена.

Имеет судимость за совершение преступления.

Лишен права занимать соответствующую должность. Например, если директор был на должности дважды подряд в одной школе, то в третий раз его нельзя допустить к конкурсу.

Если по решению суда человек признан виновным в совершении коррупционного правонарушения.

По решению суда признан виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

Подпадает под запрет, установленный Законом Украины “Об очищении власти”.

Добавим, что все остальные, кто не подпадают под запрет, могут претендовать на должность директора.

Какие есть основания, чтобы уволить директора

Досрочное расторжение трудового договора есть в законе. В частности, основаниями являются:

нарушение требований закона относительно языка образовательного процесса,

нарушение закона о доступности информации на сайте,

нарушения прав учащихся и работников, установленные решением суда,

систематическое ненадлежащее исполнение других обязанностей.

К слову, 3 1 сентября директоры всех львовских школ будут получать зарплату около тысячи долларов. Кроме того, во Львове в этом году ищут новых директоров для 44 школ.