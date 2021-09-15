"Кто не был счастливым, того расстреляли": ностальгия директора департамента образования по СССР

Елена Фиданян – директор Департамента образования и науки Киева – поделилась в сети ностальгическим постом об СССР. Текст она проиллюстрировала фотографией школьника в советской форме.

Руководительница Департамента образования и науки Киева Фиданян решила вспомнить "бонусы", которые давал людям СССР. В частности, приступ ностальгии учиновницы вызвал стакан воды без сиропа за копейку, и с сиропом – за 3 копейки.

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Времена, когда: не было COVID-19, мы не боялись пить воду из уличных автоматов, мы пользовались многоразовыми стаканами, и их не уничтожали вандалы, мы не покупали воду для дома, а пили из крана,

– заявила Фиданян.

Также она вспомнила о дешевых ценах на проезд в трамвае, недорогом томатном соке и бублике с маком.

Реакция украинцев

Ностальгический пост Фиданян возмутил украинцев. В комментариях они напомнили об ужасах тоталитарного режима, которые пережили украинцы. Предлагаем посмотреть самые яркие комментарии:

"И Стус умер в тюрьме. И Джемилев сидел. И Чорновол. Золотые времена, правда?";

"Время, когда были: Расстрелянное Возрождение, Голодомор, Чернобыль, массовая русификация";

"У людей не было базовых свобод и права голоса, но "стакан воды без сиропа";

"Все были в те времена счастливы. А кто не был счастливым, того или в ГУЛАГ или расстреляли. "Прекрасные" времена тогда были".



Комментарии под постом Фиданян / Скриншот 24 канала

Скандал с дневником

В сети Мария Пасельская поделилась фотографиями скандального дневника, который продают в Украине.

Страницы издания проиллюстрировали биографиями тоталитарных диктаторов Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Кроме того, в дневнике разместили факты из биографии скандального российского исполнителя Тимура Юнусова ( "Тимати"). Он выступал на так называемых торжествах по случаю оккупации Крыма.

Фотографии возмутили пользователей сети.

Пост Фиданян:

Времена, когда:

не было ковида;

мы не бояться пить воду из уличных автоматов;

мы пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы;

мы не покупали воду для дома, а пили из крана.

Времена когда копейки обладали финансовым весом:

стакан воды без сиропа стоил 1 коп, с сиропом – 3 коп;

проезд в трамвае стоил 3 коп, троллейбусе – 4 коп, в автобусе и метро – 5 коп .;

стакан чая в школьной столовой – 2 коп, томатный сок – 10 коп, большой бублик с маком – 5 коп;

школьная тоненькая тетрадь – 3 коп, дневник – 14 коп.