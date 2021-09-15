"Кто не был счастливым, того расстреляли": ностальгия директора департамента образования по СССР
Источник:фейсбук Olena Fidanian
Елена Фиданян – директор Департамента образования и науки Киева – поделилась в сети ностальгическим постом об СССР. Текст она проиллюстрировала фотографией школьника в советской форме.
Руководительница Департамента образования и науки Киева Фиданян решила вспомнить "бонусы", которые давал людям СССР. В частности, приступ ностальгии учиновницы вызвал стакан воды без сиропа за копейку, и с сиропом – за 3 копейки.
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Времена, когда: не было COVID-19, мы не боялись пить воду из уличных автоматов, мы пользовались многоразовыми стаканами, и их не уничтожали вандалы, мы не покупали воду для дома, а пили из крана,
– заявила Фиданян.
Также она вспомнила о дешевых ценах на проезд в трамвае, недорогом томатном соке и бублике с маком.
Реакция украинцев
Ностальгический пост Фиданян возмутил украинцев. В комментариях они напомнили об ужасах тоталитарного режима, которые пережили украинцы. Предлагаем посмотреть самые яркие комментарии:
- "И Стус умер в тюрьме. И Джемилев сидел. И Чорновол. Золотые времена, правда?";
- "Время, когда были: Расстрелянное Возрождение, Голодомор, Чернобыль, массовая русификация";
- "У людей не было базовых свобод и права голоса, но "стакан воды без сиропа";
- "Все были в те времена счастливы. А кто не был счастливым, того или в ГУЛАГ или расстреляли. "Прекрасные" времена тогда были".
Комментарии под постом Фиданян / Скриншот 24 канала
Скандал с дневником
- В сети Мария Пасельская поделилась фотографиями скандального дневника, который продают в Украине.
- Страницы издания проиллюстрировали биографиями тоталитарных диктаторов Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
- Кроме того, в дневнике разместили факты из биографии скандального российского исполнителя Тимура Юнусова ( "Тимати"). Он выступал на так называемых торжествах по случаю оккупации Крыма.
- Фотографии возмутили пользователей сети.
Пост Фиданян:
Времена, когда:
не было ковида;
мы не бояться пить воду из уличных автоматов;
мы пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы;
мы не покупали воду для дома, а пили из крана.
Времена когда копейки обладали финансовым весом:
стакан воды без сиропа стоил 1 коп, с сиропом – 3 коп;
проезд в трамвае стоил 3 коп, троллейбусе – 4 коп, в автобусе и метро – 5 коп .;
стакан чая в школьной столовой – 2 коп, томатный сок – 10 коп, большой бублик с маком – 5 коп;
школьная тоненькая тетрадь – 3 коп, дневник – 14 коп.