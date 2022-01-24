Кто может принять участие в дополнительной сессии ВНО-2022 и когда ее проведут

Украинский центр оценки качества образования опубликовал расписание дополнительной сессии ВНО. В этом году дополнительная сессия ВНО продлится с 23 июня по 13 июля.

В 2022 году этот период регистрации будет продолжаться 5 – 17 мая включительно.

Важно В Украине утвердили новый образец сертификата ВНО: как он выглядит

Кто может принять участие в дополнительной сессии ВНО

Ежегодно для определенных категорий лиц проводится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Подать документы для участия в дополнительный период могут лица, которые:

должны проходить ГИА в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут засчитаны результаты ВНО как ГИА);

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

являются участниками АТО/ООС или принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались во время основного периода регистрации;

живут на временно оккупированной территории АР Крым, города или на территории Донецкой или Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.

Таким лицам к стандартному комплекту документов нужно добавить заявление (в произвольной форме) о возможности пройти тестирование во время дополнительной сессии и документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в ВНО во время дополнительного периода.

Кроме того, принять участие в дополнительной сессии ВНО могут те лица, которые в день проведения ВНО по определенному предмету принимали участие в международных или всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) или не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам:

болезнь в день проведения ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии;

стихийное бедствие, в том числе пожар, наводнение, землетрясение, военные действия или общественные возмущения, техногенная катастрофа в день или накануне проведения внешней оценки по определенному учебному предмету;

кража одного из документов, необходимых для допуска к пункту проведения ВНО;

смерть родных по крови или по браку, которая произошла до проведения внешнего оценивания по определенному учебному предмету (не ранее чем за семь календарных дней).

Таким участникам в течение 5 рабочих дней со дня проведения тестирования необходимо подать в региональный центр заявление на участие в дополнительной сессии, копию сертификата ВНО и документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии.

График дополнительной сессии ВНО-2022

Тестирование во время дополнительной сессии пройдет по следующему расписанию:

Физика – 23 июня;

Химия – 24 июня;

Украинский язык – 30 июня;

Украинский язык и литература – ​​30 июня;

Математика – 4 июля;

Математика (задание уровня стандарта) – 4 июля;

География – 5 июля;

Английский язык – 6 июля;

История Украины – 7 июля;

Биология – 8 июля;

Немецкий язык – 11 июня;

Французский язык – 12 июля;

Испанский язык – 13 июля;

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля.

К слову, в 2022 году были введены некоторые изменения относительно проведения ВНО для выпускников школ. Основное новшество – для участников появилась возможность проходить дополнительные предметы на ВНО-2022, но за собственные деньги. Подробности – читайте здесь.