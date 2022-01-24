В 2022 году этот период регистрации будет продолжаться 5 – 17 мая включительно.
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Кто может принять участие в дополнительной сессии ВНО
Ежегодно для определенных категорий лиц проводится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.
Подать документы для участия в дополнительный период могут лица, которые:
- должны проходить ГИА в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут засчитаны результаты ВНО как ГИА);
- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;
- являются участниками АТО/ООС или принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались во время основного периода регистрации;
- живут на временно оккупированной территории АР Крым, города или на территории Донецкой или Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;
- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.
Таким лицам к стандартному комплекту документов нужно добавить заявление (в произвольной форме) о возможности пройти тестирование во время дополнительной сессии и документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в ВНО во время дополнительного периода.
Кроме того, принять участие в дополнительной сессии ВНО могут те лица, которые в день проведения ВНО по определенному предмету принимали участие в международных или всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) или не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам:
- болезнь в день проведения ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии;
- стихийное бедствие, в том числе пожар, наводнение, землетрясение, военные действия или общественные возмущения, техногенная катастрофа в день или накануне проведения внешней оценки по определенному учебному предмету;
- кража одного из документов, необходимых для допуска к пункту проведения ВНО;
- смерть родных по крови или по браку, которая произошла до проведения внешнего оценивания по определенному учебному предмету (не ранее чем за семь календарных дней).
Таким участникам в течение 5 рабочих дней со дня проведения тестирования необходимо подать в региональный центр заявление на участие в дополнительной сессии, копию сертификата ВНО и документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии.
График дополнительной сессии ВНО-2022
Тестирование во время дополнительной сессии пройдет по следующему расписанию:
- Физика – 23 июня;
- Химия – 24 июня;
- Украинский язык – 30 июня;
- Украинский язык и литература – 30 июня;
- Математика – 4 июля;
- Математика (задание уровня стандарта) – 4 июля;
- География – 5 июля;
- Английский язык – 6 июля;
- История Украины – 7 июля;
- Биология – 8 июля;
- Немецкий язык – 11 июня;
- Французский язык – 12 июля;
- Испанский язык – 13 июля;
Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля.
К слову, в 2022 году были введены некоторые изменения относительно проведения ВНО для выпускников школ. Основное новшество – для участников появилась возможность проходить дополнительные предметы на ВНО-2022, но за собственные деньги. Подробности – читайте здесь.