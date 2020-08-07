Иногда абитуриенты могут начать обучение в университете и впоследствии понять, что это не их и решить поменять специальность или вуз. Но можно ли повторно поступить на бюджет?

Согласно закону Украины "О высшем образовании" граждане имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных вузах на конкурсной основе, только если впервые получают определенную степень высшего образования (бакалавра или магистра), передает Osvita.ua.

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Кто может повторно учиться на бюджете

Граждане, которые по состоянию здоровья потеряли возможность выполнять свои рабочие обязанности по полученной раньше квалификации имеют право бесплатно получать высшее образование по второй специальности (однако потеря трудоспособности должна быть подтверждена выводами медико-социальной экспертной комиссии).

Повторно бесплатно получать высшее образование по той же степени образования имеют право также граждане Украины, которые не завершили обучение. Но для этого они должны возместить средства, которые были потрачены на оплату услуг по их подготовке.

Возмещать средства не должны:

студенты и курсанты высших учебных заведений со специфическими условиями обучения (например, тех ЗВО, которые обучают полицейских) и военных учебных подразделений ЗВО;

студенты, написавшие заявление об отчислении до начала учебного года и не приступившие к обучению, независимо от даты утверждения заведением высшего образования приказа об отчислении;

Как возместить средства за обучение?

Возмещение стоимости предыдущего обучения на бюджете происходит уже после повторного зачисления на обучение в заведение высшего образования. В приказе о зачислении лица на повторное обучение будет установлен срок возмещения средств, который не превышает 10 рабочих дней со дня начала учебного года.



Возмещение средств за обучение / Фото Вестник

После зачисления, студент должен обратиться в соответствующий отдел нового университета, который должен выдать документ, в котором указывается сумма возмещения, а также номер счета, на который нужно уплатить средства. Для такого расчета нужна будет академическая справка с предыдущего места учебы.

Если студент из-за своего материального положения не может оплатить всю сумму возмещения сразу, то он может обратиться к руководителю заведения высшего образования с мотивированным заявлением о реструктуризации возмещения средств. Так, ему придется заплатить сразу лишь 50%, а остальное – частями до конца учебного года.

Отметим, что чем больше учебных дисциплин студент сдал по предыдущему месту обучения, которые зачтут при повторном поступлении, тем меньше будет стоимость возмещения. Это возможно при повторном поступлении на ту же специальность (или с максимально приближенным учебным планом).