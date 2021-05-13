Еще 35 народных депутатов имеют звание "заслуженный" (юрист, экономист, журналист, врач, строитель, работник сельского хозяйства, сферы услуг).

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Также 23 парламентария являются преподавателями, доцентами, профессорами и даже ректорами.

Больше всего депутатов с научной степенью являются членами "Слуги народа" – 32 человека. Еще 12 таких парламентариев – из ОПЗЖ, четверо – из группы “За майбутнє” и внефракционные.

Выяснилось, что больше всего тех, кто имеет звание заслуженный, также являются членами "Слуги народа" и ОПЗЖ – их восемь. Причем большинство из них – заслуженные юристы.

Например, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук является действительным академиком Национальной академии правовых наук Украины. Еще в 1996 году он защитил диссертацию соискания кандидата юридических наук.

А уже в следующем году Медведчук защитил еще диссертацию на соискание доктора юридических наук. В том же 1997 политик стал доктором юридических наук, а в 2001 – профессором.

Кроме того, Медведчук имеет 65 научных работ. Среди направлений его научной деятельности – "Украинская национальная идея в процессе современного государства".



Надбавки за ученые звания / Фото "Чесно"

Надбавки депутатам за научные степени

Также в Верховной Раде сейчас чуть больше четверти народных депутатов получают надбавки за ученую степень или почетное звание. Еще два парламентария получают двойную надбавку.

В частности, в январе прошлого года глава парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение, согласно которому установлена такая доплата за научную степень:

кандидата наук (доктора философии) – 15% должностного оклада;

доктора наук – 25%;

за почетное звание "Заслуженный" – 20%;

за почетное звание "Народный" – 40%.

В этом году должностные оклады Верховной Рады выглядят так:

глава Верховной Рады – 27 240 гривен (12 минимумов);

первый заместитель – 26 105 гривен (11,5 минимумов);

заместитель – 24 970 гривен (11 минимумов);

глава комитета, спецкомиссии, фракции или группы – 23 835 гривен (10,5 минимума);

первый заместитель, заместитель главы комитета, заместитель главы спецкомиссии, секретарь комитета, заместитель главы депутатской фракции или группы – 23 381 гривна (10,3 минимума);

член комитета – 22 770 гривен (10,0 минимума).

Движение "Чесно" подчеркнуло, что у рядового депутата, который входит в состав комитета, надбавка составляет более 3 415 гривен в месяц.

Такую же сумму будет получать член ОПЗЖ Илья Кива, если все же получит звание кандидата наук из государственного управления. В то же время до конца работы парламента текущего созыва она составит почти 110 тысяч гривен.

Интересно, что также надбавку за почетное звание получает "слуга народа" Николай Тищенко. Он считается заслуженным работником сферы услуг.



Надбавки за почетное звание / Фото "Чесно"

В общем, надбавку за почетное звание получают больше 100 народных депутатов. Среди них оказались:

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко;

"слуга народа" Ирина Верещук;

одиозный депутат Андрей Деркач;

"слуга народа" Александр Качура;

глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");

глава комитета свободы слова Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

глава партии "Голос" Кира Рудык;

кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Также есть депутаты, которые получают доплаты и за почетное звание, и за ученую степень. Большинство из них входят во фракцию ОПЗЖ. В частности, к этому перечню относится Тарас Козак – он является кандидатом экономических наук и заслуженным экономистом Украины.

Еще две надбавки получает член ОПЗЖ Юрий Павленко (заслуженный работник физической культуры и спорта и кандидат философских наук) и Василий Нимченко (заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук).

Также двойные надбавки имеют представители других политсил:

Петр Порошенко из "Европейской Солидарности" – заслуженный экономист Украины и кандидат юридических наук;

из "Европейской Солидарности" – заслуженный экономист Украины и кандидат юридических наук; Руслан Князевич из "Европейской Солидарности" – заслуженный юрист и кандидат юридических наук;

из "Европейской Солидарности" – заслуженный юрист и кандидат юридических наук; Николай Стефанчук из "Слуги народа" – заслуженный юрист и кандидат юридических наук;

из "Слуги народа" – заслуженный юрист и кандидат юридических наук; Анжелика Лабунская из "Батькивщины" – заслуженная юрист и кандидат юридических наук;

из "Батькивщины" – заслуженная юрист и кандидат юридических наук; Николай Кучер из "Доверия" – заслуженный работник сельского хозяйства и кандидат сельскохозяйственных наук.

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Почему депутаты получают почетные звания

В "Чесно" отметили, что причины, по которым парламентарии получают почетные звания, могут быть разными:

кто-то пришел в Раду из сферы науки и до сих пор является преподавателем , как, например, мажоритарщик из “Слуги народа” Валерий Колюх.

, как, например, мажоритарщик из “Слуги народа” Валерий Колюх. кто-то получает ученую степень для статуса , еще одного удостоверения или из-за психологических факторов.

, еще одного удостоверения или из-за психологических факторов. стимулом могут быть исключительно меркантильные интересы. Однако, по сравнению с декларациями парламентариев, суммы надбавок являются весьма незначительными.

В то же время научное звание может быть дополнительным преимуществом для народного депутата, если его кандидатуру предложат, например, в члены какой-то комиссии.

К слову, 26 апреля член ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Но степень кандидата наук Кива получит после того, как глава МОН Сергей Шкарлет выпишет ему диплом. Детали – по ссылке.