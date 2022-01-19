Кто имеет право на бесплатное питание в учебных заведениях

В Украине растут цены на продукты, а это влияет на стоимость питания в школах. Поэтому родители часто отказываются от него, потому что не все могут оплатить нужную сумму. Однако некоторые категории детей могут питаться бесплатно.

Портал "Децентрализация" опубликовал разъяснения о праве на бесплатное питание в учебных заведениях и условиях для его получения.

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Кто может бесплатно питаться в учебных заведениях

В постановлении Кабмина о новом порядке питания есть перечень категорий детей, для которых община обеспечивает бесплатное горячее питание в государственных и коммунальных учреждениях образования.

Это, в частности:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах (группах);

дети из семей, получающих социальную помощь (как малообеспеченным семьям);

учащиеся учреждений образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также дети, эвакуированные из зоны отчуждения, дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и те, кто проживали в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении;

дети из числа внутренне перемещенных лиц, дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

дети из числа лиц, определенных в законе о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Учредитель учебного заведения также может принять решение о бесплатном питании для других детей.

Какие документы нужны

Принадлежность детей к определенной категории должна подтверждаться следующими документами:

Решение местного исполнительного органа – для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Удостоверение родителей, справки медико-социальной экспертизы (МСЭК) родителей и т. д. для:

детей с инвалидностью, способных к самообслуживанию (при отсутствии медицинских противопоказаний);

детей, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;

детей, пострадавших в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф;

детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

детей, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей, в том числе детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;

детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций;

детей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;

детей, стоящих на учете у служб по делам детей как состоящих в сложных жизненных обстоятельствах.

Свидетельство о рождении для детей, в которых отец или мать внесен в список лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года. Удостоверение участника боевых действий отца / матери для детей лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”. Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица. Справка о назначении социальной помощи малообеспеченным семьям – для детей из малообеспеченных семей.

Чтобы определить принадлежность к малообеспеченным, семья должна провести первичные подсчеты.

Согласно госбюджету на 2022 год и закону о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, чтобы семью можно было считать малообеспеченной, на каждого ее члена должно приходиться не более такой суммы дохода:

для трудоспособных лиц – 1 116,45 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 1 934 гривны;

для детей до 6 лет – 2 730 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 3 403,4 гривны;

для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3 225,3 гривны.

Кроме того, у порядка выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям есть требования к занятости трудоспособных членов семьи. :

быть официально трудоустроенными;

проходить военную службу;

вести предпринимательскую или профессиональную независимую деятельность;

получать образование по дневной или дуальной форме;

быть зарегистрированными в центре занятости как безработные или как такие, которые ищут работу суммарно более трех месяцев в течение периода.

Также у членов семьи не должно быть:

покупок на сумму более 50 тысяч гривен за последний календарный год (кроме оплат образовательных, медицинских и жилищно-коммунальных услуг);

еще одного зарегистрированного на членов семьи жилья (кроме жилья на оккупированных территориях);

более одного транспортного средства выпуска позже чем 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа).

То есть, если семья состоит из двух детей 6 – 18 лет и из двух трудоспособных лиц, которые соответствуют критериям выше, а ее доходы меньше 9 тысяч гривен, то она может претендовать на статус малообеспеченной. Дети из такой семьи имеют право питаться в школе бесплатно.

Обратите внимание Мы не привязываемся к рецептам Клопотенко, – Шкарлет прокомментировал обновленное школьное меню

К слову, с 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, которое предусматривает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей, фруктов и мяса. Новое меню разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Детали – читайте в статье.