В Минздраве заявили, что руководство школ должно следить за школьниками и самостоятельно выявлять случаи респираторных заболеваний у детей.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос журналистов во время брифинга, передает УП.Жизнь.

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По его словам, все рекомендации и правила Минздрав разрабатывал вместе с МОН. Так, там определено, что выявление больных учеников полагается на руководство школы.

Максим Степанов добавил, что ответственность за соблюдение санитарных норм тоже возложена на руководство и владельцев заведений образования.

"Санитарные нормы и правила надо выполнять. Ведь за выполнением этих норм – безопасность учеников. И мы возложили эту ответственность на руководство школ", – пояснил министр.

К слову, Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала