Исследовательский институт финского университета Аалто провел масштабный эксперимент, в котором определил влияние образования на накопление кредитных задолженностей, частоту банкротства бизнеса и финансовый дефолт. Данные собраны на основе анализа финансовых бэкграундов дееспособного населения Финляндии в течение 2015 – 2020 годов.

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Детали исследования

Исследование показало, что вероятность финансового дефолта намного больше среди представителей дееспособного населения, которые закончили только среднюю школу, и тех, кто пережил развод со своим партнером, женившись в возрасте до 21 года.

Также большие финансовые проблемы переживают те люди, которые обладают только финским языком, когда показатель денежной нестабильности среди тех, кто обладает дополнительно одним или несколькими иностранными языками, ниже среднего показателя.

Более 50% людей, которые не получили высшее образование и имели средний балл в школе 6,5 или ниже (с максимального балла 10 – ред. 24 канал), в течение последних 5 лет имели серьезные просрочки выплат по кредиту, когда среди представителей с высшим образованием этот показатель составляет всего 27%,

– рассказывает куратор исследования Элиас Рантапуска.

Ученый Элиас Рантапуска / Фото Aalto University

Согласно данным исследования, гендерная составляющая является менее значимой, чем уровень образования, то есть мужчины и женщины одинаково подвержены кредитным просрочкам, банкротству и упадку бизнеса.

По мнению ученого, следует активнее внедрять финансовую грамотность среди населения, в частности в рамках еще обязательной начальной школы. Кроме общего образования, уроки о деньгах должны стать законодательным приоритетом для властных структур, ведь финансово образованное общество будет способствовать развитию экономики страны.