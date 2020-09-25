В Министерстве образования и науки заверили, что учебные заведения могут самостоятельно формировать график обучения и принять решение о начале каникул в школе. Кроме того, даты осенних каникул могут измениться из-за местных выборов.

Об этом заявил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга в Кривом Роге, передает 24 канал.

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По его словам, в период карантина в компетенции учебных заведений есть способность формировать график обучения. Здесь все зависит от того, в какую зону эпидемической опасности попадает учебное заведение.

Так, Шкарлет рассказал, что руководитель заведения по согласованию с горсоветом и учредителем может согласовать обучение, в частности, определить самостоятельно даты каникул, различные формы обучения, изменения на смешанное обучение и тому подобное.

Однако врио министра образования и науки заявил об изменении привычного графика обучения. В частности, образовательные департаменты попросили синхронизировать даты каникул с датами выборов.

"Мы рекомендуем начать каникулы не позже, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три", – добавил Шкарлет. То есть, осенние каникулы предлагают начать в четверги, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября. Таким образом дети получат 11 дней для отдыха.

В МОН отмечают, что руководитель заведения школы имеет право определять режим работы заведения в рамках смешанных форм обучения.

Когда будут отдыхать школьники / инфографика 24 канала

К слову, школьники могут получить внеплановые каникулы из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Ведь часто именно в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.