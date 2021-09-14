Комментарий министра касался изменений, которые правительство 13 сентября решило внести в постановление о карантине. В частности, в части работы образовательных учреждений.

Самое важное Правительство приняло новые правила карантина в Украине: что изменится

Вакцинация в школах: кто будет контролировать выполнение новых требований правительства

В телеэфире 13 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что:

Контролировать количество вакцинированного персонала в школах будут государственные органы с соответствующими полномочиями.

Они будут выявлять нарушения, за которые впоследствии персонал будет нести административную ответственность.

У нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять. Есть Госпотребслужба, Национальная полиция. Если обнаружат случаи нарушения, то будут жесткие административные вещи,

– заявил Ляшко

Почему вакцинацию в школах будут контролировать

Правительство 13 сентября изменило постановление о карантине в Украине. Через 7 дней от публикации документа изменения вступят в силу, а они предусматривают среди прочего, что:

В красной зоне школы могут работать только при том условии, если будет вакцинирован весь тамошний персонал (ранее разрешалось 80%).

В желтой зоне карантина смогут работать учебные заведения, если 80% персонала будут иметь хотя бы одну дозу прививки против коронавируса.