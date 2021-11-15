Крыша течет, стены в плесени: родители учеников в Днепре жалуются на ужасные условия в гимназии

Родители учеников гимназии №138 в Днепре жалуются на ненадлежащие условия обучения. По их словам, в помещении школы протекает крыша, а на стенах – плесень и трещины. Администрация учебного заведения игнорирует проблемы.

Родители школьников 12 ноября собрались во дворе гимназии, чтобы выразить свое возмущение. Они говорят, что уже неоднократно обращались к руководству, однако их предложения игнорируют.

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Ужасные условия в гимназии

Мама ученика гимназии Марта рассказала, что самые глобальные проблемы – это:

спортзалы в плесени, которые были затоплены водой,

крыши, которые текут,

третьи этажи, которые в аварийном состоянии.



Так выглядит спортзал в школе / Фото "Суспільне"

"Есть, конечно, классы, которые сделаны за счет родителей, потому что там сидят наши дети", – добавила она.

Родители признаются, что неоднократно обращались к директору школы. Просили написать заявления о помощи в департамент гуманитарной политики или же подать проект на программу софинансирования "Бюджет участия", однако им отказали.

Что говорят в школе и управлении образования

Представитель департамента гуманитарной политики горсовета Александр Аджемян рассказал, что в школе провели капитальный ремонт столовой и санузлов. На вопрос, выделят ли средства из бюджета на ремонт крыши и спортивного зала – он не ответил.

В связи с ходатайствами родителей из всех школ создали трехлетний план капитальных ремонтов, в том числе была и школа №138. Уже согласовали первоочередной ремонт – это столовой и санузла. Поэтому ходатайства отдельных родителей, которые недовольны состоянием, надо решать с родительскими комитетами школы,

– сказал Аджемян.

Журналисты позвонили директору гимназии Елене Ивашиной, она вышла пообщаться с родителями.

"Дождь в начале июля вывел из строя этот спортивный зал, затекло все, забились ливневки. Мы сделали все, что могли, расчистили, убрали. Мы отправили письмо в департамент технадзора, нам сказали, что помогут, но нужно немножко подождать", – рассказала она.



Ужасные условия в спортзале гимназии / Фото "Суспільне"

Директор гимназии заверила, что готова всех выслушать и принять помощь родительского комитета.

К слову, ученики школы №162 в Киеве на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с шелушащимися стенами и грибком. Родители на ужасные условия жалуются регулярно, а школа и отдел образования уверяют, что ждут денег на ремонт. Детали и фото – смотрите в статье.