В Крыму за время аннексии в 50 раз уменьшилось количество учеников, которые учатся на украинском
На сегодня в оккупированном Крыму образование на украинском языке получают всего около 250 учеников. Это в 50 раз меньше, чем до аннексии полуострова Россией в 2014 году.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в оккупированном Крыму нарушается право на образование на родном языке.
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Так, большинство детей учатся в школах на русском языке.
Между тем на крымскотатарском языке учатся только 3% школьников (6400 учеников). А доля учащихся, которые обучаются на украинском, сократилась за годы оккупации в 50 раз. На сегодня это 249 учеников,
– написала Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что в нарушение Женевской конвенции о защите прав оккупационная власть дискриминирует коренное население, преследует по политическим и религиозным мотивам, нарушает основные права и свободы граждан.
Также Людмила Денисова напомнила, что Россия сейчас преследует по политическим мотивам 133 гражданин Украины. "114 из них незаконно содержатся в тюрьмах. Из них пятнадцать находятся в Крыму и 99 – в России. Всего в заключении 78 крымских татар", – добавила она.
По словам Денисовой, уже призвала украинские власти поддержать семьи пленников Кремля, так как без родительской опеки и внимания остались 198 несовершеннолетних детей.
К слову, выпускники с оккупированных территорий могут поступать в украинские вузы на бюджет.
Как будут поступать абитуриенты из оккупированного Крыма в 2021 году
Во время вступительной кампании 2021 года образовательные центры "Крым – Украина" начнут свою работу 7 июня, а закончат 24 сентября. Поступление будет организовано по упрощенной процедуре в пределах квоты-2.
Что такое квота-2? Это специально определенное количество льготных мест государственного заказа для жителей временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.
Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент со ВОТ не обязан сдавать ВНО, зато он должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры по таким предметам:
- украинский язык;
- история Украины;
- предмет на выбор (тот, которого требует специальность).
Приезжать на экзамены можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра за средства госбюджета будут принимать до 19 июля 2021 года.
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