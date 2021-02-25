На сегодня в оккупированном Крыму образование на украинском языке получают всего около 250 учеников. Это в 50 раз меньше, чем до аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в оккупированном Крыму нарушается право на образование на родном языке.

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Так, большинство детей учатся в школах на русском языке.

Между тем на крымскотатарском языке учатся только 3% школьников (6400 учеников). А доля учащихся, которые обучаются на украинском, сократилась за годы оккупации в 50 раз. На сегодня это 249 учеников,

– написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что в нарушение Женевской конвенции о защите прав оккупационная власть дискриминирует коренное население, преследует по политическим и религиозным мотивам, нарушает основные права и свободы граждан.

Также Людмила Денисова напомнила, что Россия сейчас преследует по политическим мотивам 133 гражданин Украины. "114 из них незаконно содержатся в тюрьмах. Из них пятнадцать находятся в Крыму и 99 – в России. Всего в заключении 78 крымских татар", – добавила она.

По словам Денисовой, уже призвала украинские власти поддержать семьи пленников Кремля, так как без родительской опеки и внимания остались 198 несовершеннолетних детей.