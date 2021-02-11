В Крыму уволили учительницу английского языка Наталью Елгину, которая пожаловалась на низкую зарплату одному из так называемых "губернаторов Севастополя".

Наталья Елгина преподавала английский язык в классе сына так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева. И именно ему пожаловалась на низкую зарплату.

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Так, на личной странице в соцсети "главаря региона" учительница написала, что за 12 часов занятий она получала около 12 тысяч рублей в месяц (это около 4,5 тысячи гривен).

Здравствуйте, уважаемый "губернатор", почему у меня зарплата в школе 12 тысяч рублей за полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе,

– написала Елгина.

Уже после этого педагога вызвали к руководству школы. Также женщину заподозрили в экстремизме (провоцирование беспорядков или гражданское неповиновение) и допросили сотрудники Центра "Э".

Уже через несколько дней учительницу уволили. И к тому же, еще и устроили травлю в прогубернаторских каналах в телеграме. Теперь Елгина планирует обжаловать свое увольнение в суде и привлечь обидчиков к ответственности за клевету.