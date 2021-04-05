В оккупированном Крыму учеников заставляют отказаться от обучения в школе на крымскотатарском языке. Вместо этого они предлагают получать детям образование на русском языке.

Поэтому, крымские ученики даже не имеют выбора, на каком языке учить предметы в школе. Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный Центр со ссылкой на активистку Эльмаз Кырымлы.

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Активисты отмечают, что в крымских школах уже не просто настойчиво "уговаривают" родителей писать отказ от обучения их детей на родном крымскотатарском языке.

Теперь учителя выдают заполненный бланк заявления, где вместо родного крымскотатарского (и украинского) языка обучения уже вписан русский язык. Такая история произошла в школе села Верхоречье Бахчисарайского района.

Школьники не имеют выбора, хотя в перечне прописаны крымскотатарский и украинский языки. Но это лишь иллюзия выбора. Ведь за родителей уже все написали,

– говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на конец февраля в оккупированном Крыму образование на украинском языке получало лишь около 250 учеников. Это в 50 раз меньше, чем до аннексии полуострова Россией в 2014 году. Зато на крымскотатарском языке учатся только 3% школьников (6400 учеников).

Оккупация Крыма Россией: коротко