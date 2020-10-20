В современном и динамичном мире экологическая проблема с каждым годом приобретает все более глобальный масштаб. Поэтому украинские школьники придумали новые проекты, которые помогут уменьшить количество пластика и выбросы углекислого газа.

17 октября состоялась онлайн-конференция TEDx JAS Countdown, на которой школьники поделились своими разработками, передает издание "Украинская правда".

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Сейчас одной из важных экологических проблем в Украине является утилизация и переработка отходов, поэтому многие ученые работают в этом вопросе. Они пытаются найти новые изобретения, направленные на уменьшение количества использованного пластика и выброса углекислого газа в окружающую среду. В этом пытались помочь и школьники.

Проекты школьников, которые помогут очистить страну

Полина Деркач

Девушка предложила использованный полиэтилен повторно использовать для процесса изготовления деталей для сельскохозяйственной техники. Ведь такой материал отличается долговечностью, поэтому его можно долго эксплуатировать.

Полина Деркач / Фото Образование Новое

Автор проекта утверждает, что из 10 килограмм очищенного полиэтилена можно получить до 200 деталей небольшого размера.

Елизавета Столярчук

Школьница предлагает интересную идею для переработки отходов по привлечению солнечной энергии. Это поможет очистить планету и одновременно является энергоэффективным вариантом. Органические отходы будут перерабатываться в биотопливо, а полимерные – в дизельное.

Елизавета Столярчук / Фото Образование Новое

Как это будет происходить? С помощью химической реакции пиролиза, когда при температуре 500-600 градусов и недостатке кислорода органические соединения распадаются и переходят в состояние газа или топлива. Процесс происходит в специальной установке, которая имеет вид сферического солнечного коллектора с пиролизной камерой для накопления отходов.

С помощью такой технологии можно перерабатывать пластик, органические отходы и полимеры. В результате можно получить до 20% газа и 25% дизельного топлива от отходов.

Эдуард Шкулипа

Он предлагает уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу с помощью оптимизации времени, когда машина стоит в пробках или на перекрестке. Этого можно достичь, усовершенствовав систему регулирования светофоров в каждом городе.

Эдуард Шкулипа / Фото Образование Новое

Так, автор придумал считывать массу и скорость каждого автомобиля, движущегося по дороге с помощью виртуальных полос или специальных электромагнитных датчиков, и передавать их на основной компьютер. Он, в свою очередь будет решать, какое из направлений должно двигаться первым для уменьшения выбросов углекислого газа.

Тамара Пономарь

Ее проект называется Your turn – выбор в пользу экологических упаковок и экопродуктов. Он создан для того, чтобы приносить бонусы людям, которые покупают продукты, что вырастили экологически или доставляли их в упаковке, которую можно переработать.

Тамара Пономарь / Фото Образование Новое

Так, на упаковках или же на обратной стороне меню в ресторане, будет QR-код, который поможет людям зайти на страницу, где будет скидка, которая будет зависеть от заведения и информация о том, каким людям или какой экосистеме они помогли.

По словам Тамары, люди смогут пользоваться этим приложением во время посещения определенного заведения или супермаркета. Это означает, что они будут покупать продукты в экоупаковке, и таким образом смогут уменьшить количество выбросов мусора.